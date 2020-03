Las diez frases más rotundas del discurso de Pablo Casado contra Sánchez

Pablo Casado ha aprovechado este miércoles la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados para presentarse ante los españoles como un hombre de Estado, capaz de brindar sus votos para que el Gobierno pueda prorrograr quince días más el Estado de alarma al mismo tiempo que le afea al jefe del Ejecutivo que "todavía no ha pedido perdón por la negligencia del 8M". En un discurso cargado de simbolismo, el presidente del Partido Popular ha advertido a Pedro Sánchez de que "tiempo tendremos de pedirle responsabilidades" porque ahora es el momento de frenar el virus y estar al lado de las víctimas. A continuación, EL ESPAÑOL destaca las diez frases más rotundas del discurso del líder del PP contra el presidente del Gobierno.

1. No más mítines

"Nuestro país no está para más mítines ni para manuales de resistencia ni de autoayuda. Los españoles necesitamos soluciones, no promesas. Certezas, no soflamas. España está de duelo. Todos estamos de luto. Y, esto, señor Sánchez, no va bien".

2. Funeral de Estado

"Todas las víctimas merecen la dignidad de la Nación y, por eso, propongo que las banderas oficiales ondeen a media asta mientras dure esta pandemia. Y pido un funeral de Estado para todos ellos cuando superemos esta crisis, para resarcir la soledad que han sufrido en sus sepelios. Y un monumento en su honor en el centro de Madrid".

3. Hijo, nieto y hermano

"Como nieto, hijo y hermano de seis médicos, y primo, sobrino y cuñado de tres enfermeras, conozco de cerca la vocación y el sacrificio de unas profesiones en las que se está dispuesto a arriesgar la vida con tal de salvar la de los demás. Lo que no se puede hacer es dejarlos abandonados a su suerte. No2 podemos estar cada noche pendientes del móvil para saber su parte de bajas.

4. Material

"Señores del Gobierno, no ofendan a los que están en el frente de esta batalla anunciando hoy, diez días después de reconocer por fin la alerta sanitaria, que han comprado material que llegará entre abril y junio a los hospitales. ¿Cuántas muertes y contagios habrá hasta entonces?".

5. Médicos expuestos

"Más de medio millón de sanitarios merecen aplausos a las 8 de la noche, pero necesitan protección eficaz a las 8 de la mañana. No sé qué más tenemos que hacer y decir para que garanticen la llegada del material de protección e intervención de inmediato. Cada hora de retraso son enfermos sin respiradores y médicos expuestos al contagio. Honestamente, esto ya es imperdonable".

6. Jefe de la oposición

"Señor Sánchez, estoy siendo el jefe de la oposición que usted no fue. A nosotros nos organizaron 25 manifestaciones, llamándonos asesinos por sacrificar al perro de la única contagiada por ébola en nuestro país, que afortunadamente se curó. Ustedes pidieron entonces en plena crisis la dimisión de la ministra y llamó de todo al presidente del Gobierno. Yo no voy a hacerlo".

7. Escraches con bebé

"Afortunadamente para usted y para España nosotros no somos así. No vamos a pegarnos pegatinas contra ustedes en la solapa. No vamos a amenazar ni a escrachear sus hogares, como me pasó en 2012 con una bebé recién nacida en casa. Ni vamos a cercar las sedes de su partido ni a tirarles pintura roja al grito del pásalo.

8. Iglesias en el CNI

"Aún no han explicado por qué incorporan hoy a Iglesias en la comisión del CNI, usando un decreto económico tan sensible para los parados y personas vulnerables. Y, de paso, explíquenos por qué Justicia ha dictado una orden para autorizar indultos en este período de excepción".

9. Caceroladas contra el rey

"Pero, sobre todo, lo que es inadmisible es que miembros de su Gobierno promuevan caceroladas contra el jefe del Estado y lo hagan desde la sala de prensa de La Moncloa. Le pido que en la réplica aproveche para desautorizarles y defienda al Rey de España".

10. La tercera España

"Esa España de los balcones en cada aplauso agradece a nuestros héroes su sacrificio, pero también exige en cada palmada eficacia a sus representantes públicos. En esa tercera España, que no es de unos ni de otros, que es de todos y para siempre. Esa España merece unidad, pero también eficacia; y pide lealtad, sí, pero también responsabilidad".