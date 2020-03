Casado pide banderas a media asta y un funeral de Estado para las víctimas del Covid-19

Pablo Casado ha brindado el apoyo de su Grupo Parlamentario al Gobierno para prorrogar quince días más el estado de alarma pero le ha advertido de que los españoles necesitan soluciones, no promesas" y que España "no está para más mítines ni para manuales de resistencia ni autoayuda". Para mitigar el dolor de los españoles que han perdido a sus seres queridos y no han podido ni siquiera despedirlos, el líder del PP ha pedido al Gobierno que las banderas oficiales de todos los edificios públicos ondeen a media asta, un funeral de Estado para las víctimas del Covid-19, "para resarcir la soledad en sus sepelios" y un monumento en su honor.

El líder de la oposición ha dejado en el aire del Hemiciclo una pregunta que se hacen muchos españoles en sus casas: "¿Por qué España, que representa el 0,6% de la población mundial, registra el 16% de los muertos? Es 27 veces más de lo que nos correspondería por población". Casado también ha reclamado a Sánchez una disculpa pública en la réplica por "la negligencia" que supuso mantener la convocatoria de las manifestaciones del 8M a pesar de que la crisis ya había estallado.

El alto nivel de contagios en el sector sanitario ha sido otro punto en el que se ha parado Pablo Casado. "España es el primer país en número de contagios de sanitarios, el 14% del total, que suponen 5.400 casos, solo en las últimas horas 1.500 profesionales". El líder del PP ha pedido "no dejarlos abandonados a su suerte" porque son "los que están al frente de esta batalla hoy". Casado, además, se ha quejado de que el material que el Gobierno ha anunciado que ha comprado hoy a China "llegará entre abril y junio a los hospitales. ¿Cuántas muertes y contagios habrá hasta entonces? Más de medio millón de sanitarios merecen aplausos, pero también protección".

El líder del PP ha criticado que la eficacia del Gobierno, "con estos poderes máximos" que tiene desde que decretó el estado de alarma, está siendo "mínima, y esto no puede ser". Casado ha aprovechado para recordarle a Sánchez que el Partido Popular va a ser un partido de Estado colocándose al lado del Gobierno para frenar al virus, cosa que Sánchez no hizo cuando se desató la crisis del ébola. "Yo soy el jefe de la oposición que usted no fue. A nosotros nos organizaron 25 manifestaciones llamándonos asesinos por sacrificar el perro de la única enferma de ébola que, además, se curó. Usted pidió la dimisión de la ministra y llamó de todo al presidente del Gobierno. Yo no voy a hacerlo".

Casado, eso sí, ha exigido a Sánchez que deje de dar "mítines" televisados y rinda cuentas semanalmente ante el Congreso de los Diputados, "que ha permanecido abierto incluso cuando lo intentaron ocupar por la fuerza". Para finalizar, el jefe de la oposición pidió al presidente del Gobierno que recordara la máxima de Virgilio: "Para salir de una crisis, un país debe creer en quien puede liderarlo, confiar en el mejor gobierno posible. Y eso no está sucediendo".