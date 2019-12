Mensaje de Navidad de Monedero a Sánchez e Iglesias: "¿Competirán por el mayor elogio al Rey?"

Hay un fundador de Podemos que no está nada satisfecho con lo que está haciendo su partido de un tiempo a esta parte. un líder que reunió a quienes habían sido sus alumnos ya hora les da pescozones, disfrazado de Papá Noel, en su particular mensaje de Navidad. Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política y guía espiritual del partido desde sus inicios, mandó este martes de Nochebuena mensajes a diestro y siniestro en su propio discurso televisado, a través del programa televisivo semanal que dirige y presenta, En la frontera.

En su intervención, Monedero tiene para todos: Cayetana Álvarez de Toledo, Amazon, Marcos de Quinto, los "fondos buitre", Pablo Casado... y el Rey, claro: "Las monarquías siempre van de la mano de las oligarquías", afirma en un momento de su mensaje.

Pero tampoco se muerde la la lengua señalando a quien lidera su partido, Pablo Iglesias, futuro vicepresidente social del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, si es que éste logra cerrar su acuerdo con los separatistas de Esquerra Republicana. El vídeo fue emitido antes de que el Rey diera su discurso a las 21.00 horas de Nochebuena, y así Monedero se da el gusto de vaticinar qué comentarios harán los diferentes líderes políticos: "¿Competirán entre Sánchez e Iglesias a ver quién hace el elogio más elogioso del Borbón?".

Mensaje de Navidad de Juan Carlos Monedero.

Monedero está claramente inquieto con que Podemos esté perdiendo sus esencias al olor del poder. Hace sólo cuatro días se descolgaba con unas declaraciones muy críticas con el rumbo de la formación morada. En la inauguración de una sede de Podemos en Ciudad Real, el fundador del partido aseguró que el "gran déficit" de los de Iglesias han sido los círculos. "Nos hemos desangrado para entrar en el Gobierno de España pero hemos desatendido lo que podría hacer de Podemos algo diferente, que son los Círculos", reflexionó.

Ya durante los meses de la negociación de la anterior legislatura, Monedero advirtió públicamente a Iglesias de que se estaba dejando "atrapar" por Sánchez. Las cesiones del secretario general de Podemos al del PSOE eran "demasiadas" y su amigo y consejero se atrevió a criticarlas públicamente.

En una entrevista con este diario, en plena precampaña el pasado octubre, insistió: "Me parecía que Iglesias se estaba atando de pies y manos para después no poder cambiar ninguna cosa", decía. "Y a mí eso me preocupaba porque si el principal problema de Podemos ha sido no construir un partido sólido y luego se encadenaba por entrar en el Gobierno, la posibilidad de cambiar las cosas iba a ser muy pequeña".

Para Monedero, la clave es poder "hacer políticas que cambien la vida de la gente", y teme que esto no vaya a poder ser así, ya que las condiciones del actual pacto entre Sánchez e Iglesias, a tenor de lo conocido en el preacuerdo hecho público el 12 de noviembre, el día del abrazo, no aclaran si se derogará la reforma laboral del PP o si se podrán intervenir los mercados de alquiler de viviendas para bajar los precios...

"Por eso [en julio] me alegró el coraje y la honestidad de no aceptar unos puestos vacíos. Aquella decisión no fue fácil de explicar, pero fue de enorme madurez. ¡Yo también quería que entráramos en el Gobierno! Pero no así". Parece que hoy está en las mismas y lo quiera decir en alto, aunque sea disfrazado de papá Noel.