Iceta dice que le "gustaría" reunirse con Junqueras y que el PSOE "ha cambiado su visión del conflicto"

Tras ser reelegido por unanimidad como líder de los socialistas catalanes (PSC) hace 10 días, Miquel Iceta no oculta que sus aspiraciones pasan por presidir la Generalitat y para ello insiste en reclamar el diálogo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. "Haremos lo que haga falta para que se logre un acuerdo con Esquerra”, ha llegado a afirmar en uno de sus múltiples guiños a ERC.

El primer secretario del PSC va más allá en una entrevista en Nació Digital y asegura que le gustaría reunirse con Oriol Junqueras. "Me gustaría, sí. Lo que más me gusta de la política es el diálogo. En parte, también la confrontación. El diálogo implica reconocer posicionamientos diferentes y, a la vez, combatirlos o discutirlos. Felipe González dijo que la existencia de presos no favorecía la resolución del conflicto. Esto es de una obviedad tan grande... Yo no estoy de acuerdo con Oriol Junqueras. Entre el PSC y ERC hay una línea abierta; hablamos mucho pero no siempre nos ponemos de acuerdo. Sabemos que somos imprescindibles para salir del impasse", ha manifestado el líder de los socialistas catalanes, que va más allá.

"Oriol Junqueras ha demostrado estos días su liderazgo, pese a que se encuentra en una situación que nadie desea. Estos días ha demostrado que está más abierto y dispuesto. Llegó a decir que, aunque siguiera en prisión, la negociación con el PSOE debe seguir; y eso dice mucho de él. Todos los que estamos alrededor de esta negociación tenemos en nuestras manos abrir o no una nueva etapa política. Sea cual sea el posicionamiento de cada uno, el balance desde 2012 hasta ahora no es bueno. Y, por tanto, abrir una nueva etapa política es una obligación", ha asegurado para reafirmarse en la idea del cambio que se ha producido en el PSOE.

"Creo que hay un cambio en el PSOE, no nos engañemos. El 28 de diciembre de 2015, en el comité federal, se adoptó una resolución que prácticamente hacía imposible cualquier diálogo de investidura por el miedo a la autodeterminación. Ahora hay una disposición mucho más abierta. ¿Por qué motivos? El PSOE ha cambiado y el liderazgo de Pedro Sánchez es mucho más fuerte que entonces. Las cosas han cambiado y ERC está dispuesta a no bloquear. Hay una derecha española que se ha radicalizado y no da alternativa", ha afirmado Iceta, que confía en que haya investidura en los próximos días. "Las cosas van razonablemente bien, pero no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo".