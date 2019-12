Iceta: "El independentismo ha fracasado y no ha conseguido nada. Nuestro proyecto es el federalismo"

El recién revalidado primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha clausurado este domingo el 14 Congreso del PSC dejando claro que el objetivo de la formación es ser el primer partido de Cataluña en las próximas elecciones catalanas: "¡Quiero ser el próximo presidente de Cataluña!". A su juicio, "el independentismo ha fracasado" y el proyecto del PSC es "el único que puede prosperar".

En su intervención en la clausura del Congreso, ha hecho un repaso a la historia reciente de la formación, ha asumido que los socialistas sufrieron una crisis que supieron superar situándose en las últimas elecciones generales como el segundo partido en Cataluña: "Nos mueve la ambición de ser útiles a Cataluña. Esto nos apela, nos obliga a ser el primer partido del país y encabezar la Generalitat cuando haya elecciones".

"Estamos hartos de perder tiempo y energías. Estamos cansados de frustración y divisiones, de que se caben trincheras y se levanten muros. Nosotros queremos tender puentes. Y los puentes son dentro de Cataluña y de Cataluña con el resto de pueblos de España porque este es nuestro proyecto: "¡Federalismo!", ha zanjado.

Ha pedido "abandonar la política de la queja, el agravio, el victimismo y la confrontación" y trabajar en una alternativa coherente, fuerte y unida que aleje Cataluña del rumbo de declive al que a su juicio ha conducido la gestión de los últimos presidentes autonómicos, y apueste por el progreso económico, la justicia social, el feminismo, la calidad ecológica, la cohesión social, una mejor financiación, autonomía, el respeto y la convivencia.

Ante el lema "Independencia o barbarie" de Tsunami Democràtic, quiere que "pasada la ola quede en pie, a ser posible, todo", y que su propuesta pueda ser enriquecida con las aportaciones de todos los que quieran, incluso de aquellos que piensan diferente.

"Deriva independentista"

Iceta se ha comprometido a poner a su partido al servicio de catalanes y españoles, y ha añadido que siempre defenderán el principio de legalidad y el respeto a los procedimientos legalmente establecidos para reformar las normas vigentes: "Cuando se pisa el imperio de la ley, vienen tiempos oscuros para la historia. Lo hemos visto en muchos países".

A su juicio, "es evidente que desde el 2012 la deriva independentista ha dividido a la sociedad" sin obtener ningún avance ni cristalizar en mayores competencias, inversiones, proyectos o empuje para Cataluña, y ha añadido que a causa de la confrontación se ha perdido una herramienta básica para el progreso, la cooperación con el resto de España.

"Lo que hemos conseguido con el PSC ahora toca conseguirlo para Cataluña. Creo que hemos tropezado como país y como sociedad, pero nos levantaremos y seguiremos" superando frustraciones divisiones y enfrentamientos, ha subrayado.

Constitucionalistas

Iceta ha defendido que los socialistas están orgullosos de haber defendido y votado la Constitución, y ha afirmado que le duele que "algunos, interesadamente, de forma partidista y sectaria, como solo la derecha sabe hacerlo, digan que el PSC ya no es constitucional".

"Ya no digo constitucionalista, porque viendo su nómina no se si me interesa demasiado", ha ironizado, y ha añadido que de la Constitución algunos partidos solamente conocen el artículo 155, pero no el 2, que reconoce que España está formada por nacionalidades y regiones.

También ha explicado que los socialistas quieren "reformar la Constitución, pero para hacerla mejor, no para volver a aquello de "España una, y no 51", que es lo que decían algunos entonces", y ha añadido que nadie tiene obligación de renunciar a su identidad, o elegir entre una de ellas.

Para concluir su intervención se ha dirigido "a todos los que piensen que hay que cambiar de rumbo y que el conflicto no lleva a ningún sitio, a los que quieren diálogo negociación y pacto: A todos ellos nos dirigimos y les digo que no les fallaremos si nos dan su confianza".