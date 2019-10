Rajoy publicará un libro en el que contará sus años al frente del Gobierno

Mariano Rajoy publicará sus memorias políticas el próximo 3 de diciembre. El expresidente del Gobierno, siempre muy reacio a este tipo de publicaciones, finalmente ha claudicado y contará sus vivencias como jefe del Ejecutivo en España en un libro titulado Una España mejor (Plaza & Janés).

El exlíder del Partido Popular repasa, según ha informado la editorial, su etapa al frente del Ejecutivo, "un testimonio imprescindible" para entender los hechos decisivos de unos años en los que España se enfrentó "a trances muy complejos como la amenaza del rescate, la abdicación del rey o la crisis catalana, asuntos que ocupan un lugar destacado en sus páginas".

“Es mi crónica personal de unos años difícilmente olvida­bles, años en los que España corrió serios riesgos y de cómo los viví desde la Presidencia del Gobierno. No he querido que, como me ha ocurrido en ocasiones durante mi vida po­lítica, otros hablen por mí o me atribuyan palabras que no he dicho”, afirma Mariano Rajoy en el prólogo del libro.

Así, comenta el expresidente, “después de haberlo valorado detenidamente, rectifi­qué mis fundadas prevenciones contra esta incursión en el mundo de la escritura y llegué a la conclusión de que la res­ponsabilidad de haber gobernado España me exigía también el deber de contar mi versión de esa parte de nuestra historia en común, un periodo del que se puede decir cualquier cosa, menos que haya sido intrascendente”.