Sánchez 'rectifica' el programa "filtrado" del PSOE: incluirá la plurinacionalidad

Pedro Sánchez ha rectificado este miércoles el borrador del programa electoral del PSOE que se ha filtrado a los medios en las últimas semanas y que no incluía referencias a las declaraciones de Granada y de Barcelona, eliminando las alusiones a la España plurinacional y a la reforma federal del Estado. El presidente del Gobierno en funciones ha explicado que lo que se filtró "era un borrador no terminado" y que "por supuesto" que el programa final "incluirá la declaración de Barcelona y de Granada".

"Se ha filtrado un programa que no estaba terminado. El problema es que somos demasiado transparentes", ha dicho Sánchez en entrevista a Espejo Público.

El partido tenía previsto hacer público su programa este miércoles pero hasta ayer no figuraba en los documentos del partido la apuesta histórica por el federalismo y la reforma de la Constitución. Además, desde hace mucho tiempo que Sánchez no hace referencia a la plurinacionalidad ni a la reforma de la Constitución como uno de sus mensajes clave. Sin embargo, el presidente en funciones asegura que el documento que se presentará este miércoles al partido sí incluirá las dos apuestas históricas del partido.

Aún sobre el programa socialista, Sánchez anunció que el PSOE pretende "acabar con el dumping fiscal" para "frenar la despoblación" de los territorios. "Hay que armonizar los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones para los grandes patrimonios", defendió el presidente en funciones. Preguntado por el techo para definir los grandes patrimonios, ha señalado que "ese es el trabajo de los técnicos", insistiendo en que "no afectará a la clase media".

El presidente del Gobierno en funciones ha subrayado que el modelo fiscal de Madrid está muy vinculado a su "efecto capitalidad", atrayendo a muchas grandes empresas y patrimonios, lo que tiene una repercusión positiva en términos fiscales para Madrid.

"Por eso se pueden permitir el lujo de suprimir Sucesiones y eso beneficia a los grandes patrimonios, no a la clase media", ha subrayado Sánchez, que ha criticado la "contradicción de la derecha" al defender la lucha contra la despoblación al mismo tiempo que apoya el 'dumping fiscal' en Madrid.

En materia de impuestos, el líder del PSOE ha considerado que la intención del partido es subir el impuesto de sociedades para las grandes corporaciones "a un mínimo de 15%", recalcando que "no se va a tocar el IRPF para la clase media".

Preguntado por los resientes tumultos en Cataluña, a raiz de la sentencia del 'procés', Sánchez ha señalado que "a diferencia de 2017, este Gobierno sí estaba preparado para lo que sabíamos que iba a ocurrir". El líder del PSOE ha considerado que "el problema de Cataluña es de convivencia, no de independencia" porque "la independencia no tiene una mayoría social en Cataluña" y "nunca se va a producir".

El presidente en funciones ha pedido a los ciudadanos que "salgan a votar" este 10 de noviembre, porque "España necesita un gobierno fuerte para enfrentar el desafío independentista catalán pero también muchos otros como la creación de empleo, la transición ecológica o la violencia machista".

Sobre la exhumación de franco y las recientes declaraciones de Santiago Abascal, el líder del partido ultraderechista Vox, que en los últimos días se ha referido al presidente del Gobierno en funciones como "el carroñero de la Moncloa", Sánchez ha considerado que "las declaraciones le retratan como político". "No me preocupa que la extrema derecha tenga más o menos presencia. Lo que que sí me preocupa es que tanto PP como CS, para apartar al PSOE del Gobierno de algunas comunidades, le han dado un poder y una influencia a la ultraderecha que los ciudadanos no le han dado", ha zanjado.