Torra critica a Felipe VI por "no mostrar interés" por la denominada "zona cero" de la independencia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado al rey Felipe VI por "no mostrar interés" por el Centro Cultural del Born definido en el entorno de los secesionistas como “la zona cero” de los independencia.

En un entrevista concedida al programa de TV3 Preguntes Freqüents Torra pasea junto a la periodista Cristina Puig por los restos arqueológicos de este centro cultural. Mientras hacen el recorrido, Puig se dirige al ‘president’ y le comenta que dichas ruinas "vendría a ser lo que queda de los destrozos de las tropas de Felipe V".

Y a continuación pregunta a Torra si Felipe VI "ha venido alguna vez aquí, si ha mostrado interés en la cosa del Born". El presidente de la Generalitat no duda y contesta que "no. La verdad es que no me consta que haya mostrado ningún interés".

Posteriormente, Torra añade que "el último Borbón que pasó por aquí fue Felipe V y el rastro es bastante evidente”, en referencia a las ruinas.

El Born Centro de Cultura y Memoria es un espacio público que se ubica en el antiguo mercado del Born en la ciudad de Barcelona, construido en el año 1876. En él se recuerdan los hechos históricos de la Guerra de Sucesión y del sitio de 1714.