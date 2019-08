El PP y Torra, juntos pero no revueltos: sus autonomías exigen más de 3.500 millones a Sánchez

Noticias relacionadas Montoro o cómo reinar después de morir: sus Presupuestos llegarán a 2020 haciéndonos crecer

El tic tac del reloj pesa, especialmente a las comunidades autónomas. Con el Gobierno de Pedro Sánchez en plena cuenta atrás para conseguir cerrar la investidura, dos partidos diametralmente distintos como el PP y JuntsxCat han unido fuerzas para exigir la financiación autonómica que les falta a estas alturas del año. Eso sí, con importantes matices: si la Generalitat de Quim Torra llevará al Ejecutivo a los tribunales, las regiones gobernadas por el PP se quedarán en la reclamación política. Juntos, pero no revueltos.

El último líder en pronunciarse ha sido el flamante consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. El que aún es el jefe de Gabinete de Pablo Casado ha enviado una carta a Sánchez, en la que exige la financiación ordinaria que no ha llegado a la Comunidad de Madrid este año. En su caso, la cifra en 1.237 millones de euros.

La cuenta no para de crecer. Si bien de momento las autonomías gobernadas por el PSOE han optado por no ejercer presión sobre los anticipos de financiación de este año que no se han transferido, a pesar de que María Jesús Montero, ministra en funciones de Hacienda, sí se comprometió a abonar.

Hacienda cierra el grifo

Junto a los más de 1.200 millones de euros madrileños, a Sánchez le requieren 900 millones desde Cataluña, 700 millones desde Galicia, 400 desde Andalucía, 85 desde la Región de Murcia…. En total, más de 3.500 millones de euros.

Con el resto de comunidades, la cifra es aún mayor. Según la previsión de recaudación que el gobierno socialista tenía en su proyecto de presupuestos junto con Podemos, que no consiguió la tramitación parlamentaria, ascendería a entorno a 5.000 millones.

Fuentes parlamentarias comentan a este periódico que “en el mes de junio, Hacienda llevaba gastado un presupuesto 78% inferior con respecto al año anterior”. Esto es: de los 17.000 millones de crédito inicial con los que contaba el ministerio para la coordinación con los entes territoriales, sólo había pagado 3.639 millones. “A estas alturas del año se debería haber pagado a las comunidades al menos la mitad del total”.

“Presión política directa”

El hecho de que no haya nuevos Presupuestos Generales del Estado y que se vayan a tener que prorrogar, al menos durante algunas semanas, las cuentas diseñadas por Cristóbal Montoro, no es excusa, según aducen las comunidades. La ministra María José Montero ha afirmado que podría desbloquear los adelantos, pero sólo si se encontrara en plenas funciones. Pero no están de acuerdo las administraciones territoriales.

“Dudo mucho que no se pueden librar los fondos para funcionamiento ordinario sin Presupuestos”, deslizan desde el PP. “Es un escándalo. Sánchez está metiendo tensión política directa a las comunidades autónomas. El mensaje que queda es que si ustedes nos apoyan para la formación de gobierno, nosotros les damos el dinero. Y eso es una vergüenza”.