Montoro o cómo reinar después de muerto: sus Presupuestos llegarán a 2020 haciéndonos crecer

La sombra del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro más que alargada es ya de récord, porque todo indica que los Presupuestos Generales que elaboró para 2018 seguirán vivos hasta 2020, un hecho insólito en la democracia española.

Desde el equipo del exministro sacan pecho y recuerdan que cuando él presentó aquellas cuentas, estaban “pensadas para poder ser prorrogadas”, y que por eso han sido “compatibles con el crecimiento económico”.

“El Presupuesto tiene que apoyar el crecimiento, no estropearlo y meterle palos en las ruedas. El de 2018 estaba pensado para que fuera positivo en caso de prórroga. Hoy crece la economía porque el PSOE no lo ha estropeado lo suficiente. Te han dejado los raíles hechos y no los has estropeado. El riesgo ahora es que posibles coaliciones sí lo estropeen”, añaden estas fuentes.

La realidad es que Montoro sigue reinando después de muerto como ministro de Hacienda. “Para los Presupuestos es mucho más importante el contenido que la fecha de entrada en vigor. No pasa nada por entrar en 2020 con el de 2018, es una singularidad. Pero estamos viviendo momentos de extraordinaria singularidad”, insisten.

15 años con los números

La firma de Montoro ha estado unida a los Presupuestos Generales del Estado durante 15 años; al principio como secretario de Estado de Hacienda y, entre 2000 y 2004, y 2011 y 2018, como titular de la cartera. Esto es, todos los años de mandatos del PP, exceptuando 1996, en las que no hubo proyecto. Y es que en España sólo ha habido una prolongación de los Presupuestos antes de la actual: la de aquel año, el último año que Felipe González comenzó en la Moncloa.

Entonces, los socialistas se vieron abocados a convocar elecciones al no contar con la aprobación parlamentaria para tramitar las cuentas. El nuevo presidente, José María Aznar, actualizó y cambió determinados elementos del proyecto, como la reducción del gasto, mediante un decreto ley. Al curso siguiente ya presentó sus propios números.

No es la única peculiaridad que han vivido los Presupuestos. Cuando Miguel Boyer era ministro de Economía y Hacienda bajo la batuta de Felipe González, en el año 1982, se presentaron dos proyectos de cuentas en un año.

"No cabe acortar plazos"

Fuentes populares manifiestan a su vez que la actual responsable de Hacienda, María Jesús Montero, “va tener que prorrogar en 2020, aunque sea una semana. Pero en el año natural —y económico— el Presupuesto de Montoto va a entrar. Si no se sabe nada de la investidura o elecciones, ¿cómo vas a tener Presupuestos? No hay tiempo material”.

El tiempo deseable para tramitar el proyecto es de tres meses. “No cabe acortar plazos, son perentorios. Como proyecto de ley es el más importante de todo el año. Así que bajar la tramitación de dos meses y medio, dos meses y tres semanas a lo sumo, no puede ser”, apuntan las fuentes consultadas.

Lo cierto es que, de momento, y como adelantó este periódico, "nadie en Hacienda ha recibido la orden de preparar los Presupuestos de 2020... y por ley tendrían que estar antes del 1 de octubre". Pero primero se debería aprobar el techo de gasto, que es el primer paso para tener nuevas cuentas, pero un gobierno en funciones no puede hacerlo.

La propia Montero ha dado por hecho que es “complicado” tener unos Presupuestos nuevos antes de que termine 2019, dados los plazos existentes y las competencias de un Gobierno marcado por la provisionalidad.