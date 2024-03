Andueza, sobre el silencio de Bildu cuando ETA mató a Isaías Carrasco: "¿Fue cobarde o cómplice?"

El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, ha pedido al aspirante a la Lehendakaritza por EH Bildu, Pello Otxandiano, para quien ETA fue "un ciclo político", que aclare si cuando la banda terrorista asesinó a tiros al concejal socialista Isaías Carrasco, estaba "en un silencio cobarde o en un silencio cómplice".

Andueza ha intervenido este domingo en Arrasate, Guipúzcoa, en un acto de homenaje a Isaías Carrasco, asesinado por ETA hace 15 años, que ha contado con la presencia de familiares del fallecido y al que también ha asistido al alcaldesa de Arrasate, Maider Morras, de EH Bildu.

En su intervención, el dirigente socialista se ha dirigido a la primer edil de la coalición abertzale para agradecerle el gesto de acudir al acto, al tiempo que le ha recordado que EH Bildu tiene pendiente condenar la trayectoria de ETA y decir que "aquello no solo estuvo mal", sino que no estuvieron "a la altura", según Europa Press.

Después de relatar el atentado terrorista en el que estuvo presente, ha sentenciado: "Eso no es un ciclo político, eso es una vergüenza que a algunos les va a perseguir durante toda su vida"

En alusión al candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, el dirigente socialista vasco ha preguntado: "Yo estaba en aquella punta de la calle. ¿Dónde estaba él? Porque no estuvieron con nosotros. Si no estuvieron con nosotros y, según él, tampoco estaban con los que auspiciaban aquel terrorismo. ¿Dónde estaban?, ¿En un silencio cobarde o en un silencio cómplice?".

Por ello, ha manifestado que la izquierda abertzale "no puede esconderse, no debe esconderse, porque tiene una deuda con la sociedad vasca. Esa deuda les va a perseguir mientras no la salden y ya ha pasado demasiado tiempo", ha afeado.

Por otra parte, ha agradecido el gesto de la presencia en el acto de la alcaldesa de Arrasate-Mondragón, de EH Bildu, de la que ha dicho que ha tenido "bastante más dignidad que aquella alcaldesa de su mismo partido, de su misma ideología, que el día que asesinaron Isaías Carrasco no tuvo, no ya la dignidad política, la dignidad humana de condenar aquel horror y de acompañarnos en ese terrible dolor".