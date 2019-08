Baldoví se ofrece a mediar entre Sánchez e Iglesias para que haya un acuerdo de investidura

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, se ha ofrecido a mediar entre Pedro Sánchez e Pablo Iglesias para que haya un acuerdo de investidura, según ha expresado este sábado en LaSexta Noche. El presidente del Gobierno en funciones se reunirá este lunes por la tarde en Valencia con representantes de Compromís y estará acompañado por José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, y por Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana.

"Facilitaré en la medida de las posibilidades que haya un acuerdo porque es lo que quiere la gente. Ir a otras elecciones sería un fracaso monumental de la clase política. Me parece bien un acuerdo a la portuguesa y muy legítimo lo que pide Unidas Podemos, cualquiera de las dos fórmulas son válidas y legítimas", ha apuntado.

Sobre la decisión de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, de no aceptar la oferta del PSOE (una vicepresidencia y tres ministerios), Baldoví ha asegurado que él sí lo habría hecho. "He hablado con alguna persona de Unidas Podemos y, bueno, con algunas personas del entorno sí que probablemente piensan que en aquel momento hubiera sido una buena decisión aceptar esa propuesta, aunque luego el PSOE la retiró”.

Baldoví cree que “esa puede ser una buena piedra de inicio de la legislatura” y ha pedido a los socialistas que la vuelvan a poner sobre la mesa.

Además, el político valenciano ha lamentado que ambos líderes se hayan metido “el dedo en el ojo” y ha pedido que hagan “un reset” y retomar esas relaciones.

Además, ha criticado a Pedro Sánchez por hacer “continuas invocaciones” a partidos de derechas como PP y Cs para que se abstengan. “Creo que la derecha se lo ha dicho por activa, por pasiva, por arriba, por abajo, por todos lados. Esa es una vía muerta”, ha afirmado.

En las dos últimas sesiones de investidura fallidas de Sánchez, el único representante de Compromís en el Congreso se abstuvo tras lamentar que los socialistas no dieran ningún paso para obtener su apoyo. "Si ellos no se han movido, nosotros evidentemente, sintiéndolo mucho, no nos podemos mover", argumentó.