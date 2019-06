Guardiola: "Sánchez no deja que Open Arms salga al Mediterráneo y vende armas a Arabia Saudí"

Finaliza la temporada de fútbol y, como viene siendo habitual, el entrenador del Manchester City y exentrenador del Barça Pep Guardiola vuelve a España con algunos recados para el presidente del Gobierno, el "Estado español" e incluso el Tribunal del procés.

En una entrevista con el diario Ara publicada este domingo, se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez, quien hace unas semanas dijo "me ofende que Guardiola diga que España es un país autoritario". "Siento que se sienta ofendido, pero yo también estoy ofendido por muchas cosas que han pasado estos años: la corrupción de los ERE de Andalucía, que el Open Arms no pueda salir a rescatar gente en el Mediterráneo (salvar vidas en el mar es una obligación, el esfuerzo de las ONG debería ser premio Nobel y ¡están acusados de delito!) Sánchez no les deja salir, pero puede ir a Arabia Saudí a vender armas", ha contestado el entrenador.

Guardiola, independentista catalán convencido, también se ha mostrado "decepcionado con la falta de altura política del Estado español". "Aplican el 155 y no somos nadie, ellos tienen la fuerza", ha dicho, y ha acusado a PP y PSOE de "dejar todo a los tribunales".

Guardiola: "Nada se arreglará hasta que los presos vuelvan con sus familias"

Mensaje para Marchena

El exentrenador del Barça ha lanzado un mensaje incluso para el presidente del Tribunal que ha juzgado el procés en el Supremo: "Me pongo mucho en la piel de los exiliados y los presos. Si no hacemos el esfuerzo de ponernos en contra de la injusticia, nos ponemos a favor de la otra parte. Y son gente como nosotros. Era impensable que estuvieran tanto tiempo en una prisión preventiva tan injusta. No soy abogado, pero sin el punto de humanidad no vamos a ninguna parte. No creo que haya nadie, ni el juez Marchena, con todos los respetos porque no lo conozco, que pueda pensar que estas personas han hecho algo tan grave para estar tantos años en prisión. No puede haber ningún contrincante político que no pueda saber que es una injusticia muy grande", ha defendido.

Guardiola también está convenido de que el expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, y el vicepresidente juzgado, Oriol Junqueras, podrán ejercer como eurodiputados: "Pérez Royo decía que estarán seguro porque son inocentes", ha dicho.

También ha sido crítico con los partidos independentistas: "Que no vayan juntos es una falta de altura política grandiosa", ha dicho Guardiola, quien también está convencido de que "España no dejará de ser España porque Cataluña sea independiente".