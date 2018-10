Núria de Gispert insta a Arrimadas por tercera vez a que abandone Cataluña

La expresidenta del Parlament de Cataluña Núria de Gispert ha vuelto a instar este miércoles a la líder de Ciudadanos (Cs) y ganadora de las pasadas elecciones en esta Comunidad Autónoma, Inés Arrimadas, a que abandone Cataluña y "vuelva a su pueblo".

Con esta ya son tres las ocasiones en las que la política de Unió muestra públicamente su desprecio por Arrimadas alcanzado tintes "xenófobos y supremacistas", como recordaba en Twitter Jordi Cañas, compañero de filas de Arrimadas.

Durante su intervención de este miércoles en el Parlament, la líder de Cs mostró una bandera de España y le dijo a Torra: "Ni usted ni nadie va a hacer desaparecer esta bandera de Cataluña". Su intervención no debió sentar muy bien a De Gispert, que poco después tuiteaba el siguiente mensaje: "La diputada Inés Arrimadas es una inepta y una ignorante. No sabe de economía, no sabe de inversiones, no sabe de nada. Y siempre hace el mismo discurso derrotista. ¡Se debe encontrar muy mal en Cataluña! ¡Debe añorar su pueblo! ¿Quién la obliga a seguir aquí?

La diputada Inés Arrimadas És una inepta i ignorant. No sap d’economia, no sap d’inversions, no sap de res. I sempre fa un mateix discurs derrotista. Es deu trobar molt malament a Catalunya! Deu enyorar el seu poble! Qui la obliga a ser aquí? — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 3 de octubre de 2018

No es la primera vez que De Gispert manda de vuelta a "su pueblo" a Arrimadas. La primera vez lo hizo en noviembre de 2017, cuando le dijo que por qué no volvía a Cádiz si no estaba de acuerdo con el proceso independentista. En aquella ocasión el portavoz de la formación naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, tildó de "supremacista" a Núria de Gispert y afirmó que su comportamiento daba "vergüenza ajena".

La segunda ocasión en la que la expresidenta del Parlament cayó en el mismo error fue durante el pasado mes de mayo y pese a que el año anterior había acabado diculpándose tras las críticas recibidas: "Lamento lo que le he dicho a la Sra. Arrimadas. A veces, tendré que contar hasta diez". Pero en el debate de investidura de Torra, en mayo de 2018, el discurso de Arrimadas llevó a De Gispert a 'retuitear' el comentario del año anterior.

Y como no hay dos sin tres, y esta vez sin 'retuit' de por medio, la bandera de España que enarboló Arrimadas este miércoles en el Parlament fue demasiado para la política independentista. De Gispert volvió a caer en el mismo error. Volvió a mandar a Arrimadas de vuelta a "su pueblo". Pero Jordi Cañas volvió a desenmascarar el discurso de la expresidenta del Parlament: "El supremacismo y la xenofobia en un tuit". Poco más que añadir.