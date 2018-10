Rivera exige elecciones ya para que España "no dependa del racista Torra"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones para que "España no dependa del racista Torra". Rivera ha vuelto a destacar que la situación de Cataluña es insostenible y que el Gobierno debería aplicar el 155 "para devolver la normalidad". "Para mi lo más grave es que estamos en manos de Torra me gustaría tener un Gobierno que no dependiera de un xenófobo y un racista.Lo mejor que puede pasar es ir a las urnas y que los españoles decidan", ha dicho.

Rivera recordó las manifestaciones del aniversario del 1-O, considerando que Cataluña no puede tener un presidente que "aliente la violencia y el acoso a la gente".

En entrevista a Radio Nacional de España, Rivera subraya que "Torra no puede ser la persona que garantice la Constitución en Cataluña", porque "ya ha dado muestras de que lo que quiere es romper el país", por lo que la única salida "es aplicar el 155 y hacer cumplir la Constitución".

Rivera no ha concretado los términos de aplicación del 155, que tendrían que "definirse tras la decisión del Gobierno de aplicarlo", pero, ha resaltado, "no es un debate caprichoso" y no es viable "que Torra siga siendo la persona que decida sobre la seguridad pública, el dinero público de los catalanes". El líder de ciudadanos ha ofrecido su apoyo al Gobierno para la aplicación del !55, destacando que su formación "siempre estará al lado de la legalidad y de la Constitución".

Albert Rivera ha destacado que el Parlament tiene "escaños que no reconocemos", que "ha votado saltarse una resolución judicial" y que por eso "hay que ser firmes con el cumpimiento de la Constitución". "No podemos tener políticos que estén por encima de la ley, cataluña no puede ser un territorio sin ley".