Rajoy saca la artillería contra Cs: "No han gobernado jamás y lo prometen todo gratis"

Mariano Rajoy ha intentado levantar la moral al Partido Popular en la clausura de la Convención Nacional que ha reunido a más de 2.000 militantes en Sevilla. El presidente del Gobierno y del partido ha atacado sin piedad a Ciudadanos, el partido que amenaza con quedarse gran parte de los votos de la formación conservadora. Una formación que "no ha gobernado jamás y lo promete todo: gratis, sin límite, sin compromiso y sin responsabilidad".

El jefe del Ejecutivo no mencionó ni una sola vez al partido rival, pero hizo constantemente referencias sobre "aquellos que ponen un precio en Andalucía y otro mucho más alto en el Congreso"; "los que no atienden a los españoles sino a lo que conviene a su partido"; "los que no tienen ni idea de qué es España". Rajoy quiso dejar claro a los suyos que el Partido Popular es "un gran partido" que "siempre nos comportamos de igual manera: con sensatez, prudencia, moderación y eficacia".

Rajoy carga contra Cs y señala a los "inexpertos lenguaraces" que no gobiernan

Rajoy quiso comparar las fortalezas del PP con los rivales, "que buscan fuera de nuestro país las recetas que se supone que necesitamos: las primarias de EEUU, el contrato laboral de Dinamarca, la ley electoral de Nueva Zelanda. Es como quien compra imanes para decorar un frigorífico". El líder del PP también disparó contra el PSOE. "Mientras algunos se desviven contando cuántas naciones hay en España nosotros nos dedicamos a mejorar la gran nación que tenemos. No solo lo decimos, que eso es muy fácil. Sino que lo hacemos".

Antes de despedirse de los militantes, el presidente del Gobierno quiso recordar que "la política solo se puede hacer sobre la realidad. Todo lo que no sea eso es intentar engañar a la gente con trucos de magia de recorrido muy corto y consecuencias muy largas". Rajoy volvió a presumir de que ha sido el Gobierno del Partido Popular el que acabó con la crisis y volvió a hacer un recuento de los buenos datos económicos para concluir que "sabemos gobernar en las peores circunstancias".

Con las elecciones de 2019 en la cabeza, el presidente pidió en reiteradas ocasiones a los suyos "salir a ganar" y hacerlo "con la cabeza bien alta, convenciendo a todos de lo que defendemos, explicando lo que hemos hecho y no prometiendo lo que no podamos hacer". Antes de concluir, subrayó que "nadie puede ofrecer a los españoles lo que nosotros ofrecemos: experiencia, resultados y proyecto de futuro. Los demás son una gran incertidumbre adornada a golpes de tuit".