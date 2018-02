La protesta de los pensionistas debilita al PP en su principal caladero electoral

l Gobierno del Partido Popular ha recibido este jueves un choque de realidad con las manifestaciones de pensionistas celebradas hasta en 80 ciudades españolas. En Madrid, entre 3.000 y 4.000 personas han salido a la calle rodeando el Congreso de los Diputados y cortando durante horas la carrera de San Jerónimo, algo que la Policía ha impedido en todas las concentraciones convocadas en los últimos años por otros motivos.

Entre los manifestantes también había votantes del Partido Popular, teniendo en cuenta las últimas encuestas. El 27,5% de quienes respaldaron la continuidad de Mariano Rajoy en las elecciones generales del 26 de junio de 2016 superaban los 65 años, según el sondeo postelectoral del CIS. Si se celebraran unas elecciones próximamente, el PP encontraría el mayor porcentaje de sus votantes (37,9%) entre personas mayores de 66 años y la media de sus electores estaría en los 53,8 años, según una encuesta de enero elaborada por Sociométrica para EL ESPAÑOL.

Miles de pensionistas saltan el cordón policial y bloquean las puertas del Congreso

Algunos de los testimonios recabados este jueves también sostienen los datos. Uno de los manifestantes, sin ir más lejos, aseguraba a este diario que "soy votante del PP, pero esto es una vergüenza".

Ascensión del Amo (izda) y sus amigas en la manifestación por las pensiones dignas. EL ESPAÑOL

"Con los 2,5 euros que Rajoy nos ha subido, ¿sabes lo que hacemos? Nos vamos al Café Gijón y nos tomamos un café. Ya está", contaba también a este diario Ascensión del Amo, jubilada del sector de la perfumería que perdió a su marido hace seis años y asegura que su pensión de viudedad también se ha mantenido. Tres amigas le han acompañado. Una de ellas trabajó en banca, otra como abogada y la tercera todavía sigue trabajando, pero ha querido solidarizarse con ellas, por lo que vendrá.

La mínima subida permitida

La Ministra de Trabajo, Fátima Báñez, anunció el pasado 29 de diciembre una revalorización de las pensiones del 0,25% para 2018, el mínimo legal previsto. Los pensionistas recibieron en sus domicilios una carta oficial en la que se les informaba de que verían incrementados sus ingresos 2,4 euros de media al mes, 1,64 euros de media en el caso de las pensiones de viudedad.

Quienes han salido este jueves a la calle se han quejado de la "insignificante" subida que no va al ritmo de la inflación. Se han oído gritos de "Pueblo de Madrid, movilízate, a estos sinvergüenzas hay que pararles los pies", "Queremos nuestras pensiones, no ladrones" o "¡Qué vergüenza, nos roban las pensiones!".

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como la 'hucha de las pensiones', ha caído de los 67.000 a los 8.000 millones de euros durante el gobierno de Rajoy, un hecho difícil de defender por el partido del Gobierno, que ve tambalearse su base electoral por este motivo.

Desde Génova, el mensaje difundido es que durante los años de crisis económica no sólo no se han bajado las pensiones, sino que se han mantenido. Una consigna que no parece convencer a los pensionistas, que temen por su futuro y el de sus hijos y nietos, mensaje que también han trasladado durante las protestas de este jueves.