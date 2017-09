Macron: "Tengo confianza en Rajoy para defender los intereses de toda España"

Apoyo sin fisuras del presidente francés, Emmanuel Macron, a las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy para hacer frente al desafío secesionista en Cataluña y al referéndum de independencia convocado para este domingo 1 de octubre. Durante la cumbre de la UE celebrada en Tallinn, Macron ha resaltado que su único interlocutor es España y que confía plenamente en las medidas adoptadas por Rajoy.

"Tengo un principio extremadamente simple: entre Estados miembros no nos damos lecciones", ha dicho el presidente francés durante la rueda de prensa final de la cumbre de Tallin cuando se le ha preguntado por la crisis catalana. En concreto, por si tiene alguna recomendación para Madrid y si ve necesario hacer una apelación al diálogo.

"Conozco un interlocutor que es España, tengo un interlocutor en la mesa del Consejo Europeo que es Mariano Rajoy y sé que gestiona lo mejor posible los asuntos domésticos españoles", ha subrayado Macron. Es por eso que no se plantea dar consejos a las autoridades españolas sobre lo que ocurre en Cataluña.

"Siempre hace falta diálogo y serenidad en la vida política de nuestros países. Pero tengo confianza en la determinación de Mariano Rajoy para defender los intereses de toda España. Francia tiene un socio que es España", ha zanjado el presidente francés.

Durante la cumbre de Tallinn, a la que no ha asistido el presidente del Gobierno, los líderes europeos no han hablado de la crisis catalana. Rajoy canceló en el último momento su participación precisamente por la cercanía del referéndum del 1-O. Las autoridades españolas sostienen que cuentan ya con el apoyo de los otros 27 países de la UE frente al reto secesionista y no han pedido una declaración formal de la UE.

En la rueda de prensa final, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha dicho que la UE se ceñirá a lo que diga el Tribunal Constitucional y el Parlamento español. Sólo el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, se ha salido del guión y ha pedido "diálogo entre Madrid y Barcelona" después del referéndum porque a su juicio la actual crisis no se resuelve "sólo con policía y el respeto de la ley"