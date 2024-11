El empresario Tomás Fuertes, nombrado primer Hermano Mayor de Honor del Cristo del Lago de Cartagena

El presidente del Grupo Fuertes será nombrado Hermano Mayor de Honor del Cristo del Lago, este domingo, en la Real Basílica de Nuestra Señora de la Caridad de Cartagena. Tomás Fuertes es uno de los veinte empresarios más influyentes de España, por su trabajo al frente de marcas como la famosa cárnica El Pozo, y se convertirá en la primera persona que recibe esta distinción en la historia de la Asociación Canónica del Santísimo y Real Cristo de la Divina Misericordia.

"Esta solemnidad la celebramos todos los años, pero en esta ocasión, va a ser un momento muy especial por el nombramiento de Tomás Fuertes como nuestro primer Hermano Mayor de Honor", tal y como ha destacado en un comunicado Felipe Rubio, presidente de la citada hermandad que tiene como titular una imagen del Cristo de la Divina Misericordia, obra de Francisco Salzillo, considerado el principal escultor del barroco español.

"Invitamos a toda la ciudadanía a asistir junto a nosotros a esta eucaristía". La misa será oficiada por Alfonso Aburqueque, delegado de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, y el capellán de la Asociación Canónica del Santísimo y Real Cristo de la Divina Misericordia, Pedro García León.

De esta forma, el empresario Tomás Fuertes, en particular, y los miembros de la familia Fuertes, en general, siguen sumando reconocimientos por su labor en la Región de Murcia. De hecho, la pintora Perla Fuertes ha sido nombrada nuevo miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, por el valor y proyección internacional de su obra que ha formado parte de la exposición d’Art contemporain -en el City Hall de Seúl- o en el Space in Art -de New York-.



'Susurros', de la pintora Perla Fuentes.

La pintora Perla Fuertes es natural de Alhama de Murcia, como el empresario Tomás Fuertes, y comenzó su carrera artística con óleos y acrílicos de formato pequeño, para desarrollar posteriormente sus dotes artísticas en murales de mayor tamaño. Perla Fuertes ha hecho de la figura de la mujer, su foco de atención. Todas sus propuestas reflejan una visión de mujeres fuertes, con carisma y cuerpos delicados, pero a la vez llenos de fuerza, a los que inyecta un sentido de inquietud. También destaca el sentido cromático que imprime al fondo de los cuadros y la luminosidad que agranda la belleza de los rostros.

El emblemático Teatro Velasco de Alhama de Murcia albergó el acto protocolario de ingreso de Perla Fuertes en la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca. La pintora no estuvo sola, ya que también se produjo el ingreso de Julián Pérez Páez: historiador del arte, crítico, especialista en flamenco y artista.

La pintora Perla Fuertes (c) convirtiéndose en miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca.

El acto contó con la asistencia de numerosas personalidades del ámbito cultural, social y político de la Región de Murcia. El director de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, Martín Páez Berruezo, tuvo palabras de agradecimiento para la trayectoria de la pintora y del historiador.

De hecho, ambos coinciden en que pertenecen a una interesante generación de artistas murcianos que ya ha adquirido una tremenda madurez y también pueden decir con orgullo que comparten el ser merecidos miembros de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca.