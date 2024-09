La alcaldesa de Alhama de Murcia se reafirma tras su controvertida declaración sobre el PSOE e IU

"No he dicho absolutamente nada que no haya condenado ya un juez". Con esa firme respuesta, la alcaldesa de Alhama de Murcia, María Cánovas (PP), justifica las controversiales declaraciones que realizó en el Pleno del Ayuntamiento el pasado día 1. La regidora ha atendido a EL ESPAÑOL para pronunciarse respecto a las controversias generadas a raíz de sus palabras en esta sesión, en la que mencionó que "al PSOE e IU quizá les parecería genial que gastásemos dinero (del Ayuntamiento) en cocaína y putas".

Y es que la del pasado lunes fue una de las sesiones más tensas que se hayan vivido en el Ayuntamiento de este municipio de poco más de 23.000 habitantes (INE), ubicado en el centro de la Región de Murcia. En aquella tarde, se había sometido a votación la solicitud por parte del equipo de Gobierno (formado por PP, Vox y Alhama@Una) de añadir un suplemento extraordinario de 1,5 millones de euros provenientes de las arcas municipales para afrontar una serie de gastos.

Esta votación fue finalmente aprobada con los votos en contra del Partido Socialista e Izquierda Unida, lo que despertó la indignación de la primera edil. Fue en ese momento cuando declaró que "al PSOE y a IU les molesta que se hagan inversiones necesarias para los alhameños. Y sin embargo, a lo mejor les parecería genial que se apostase por empresas amigas de Begoña (Gómez), o nos lo gastásemos quizá en cocaína y putas".

🔴 𝗠𝗮𝗿𝗶́𝗮 𝗖𝗮́𝗻𝗼𝘃𝗮𝘀 𝗵𝗮𝗯𝗹𝗮 𝗱𝗲 ‘𝗽𝘂𝘁𝗮𝘀 𝘆 𝗰𝗼𝗰𝗮𝗶́𝗻𝗮’ 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗴𝗮𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗵𝗼𝗿𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗹𝗵𝗮𝗺𝗲𝗻̃𝗼𝘀.

Esta declaración despertó una gran indignación entre los dos partidos que conforman la bancada de la Oposición, que automáticamente le pidieron que se retractase. Sin embargo, María Cánovas ha confirmado a este diario que se reafirma en todas las palabras que dijo en ese momento.

-¿Qué respuesta da usted a aquellos que le están pidiendo que se retracte?

- María Cánovas: Que no son conscientes de la situación que está viviendo España. Me parece una vergüenza que me tengan que atacar a mí y no sean conscientes de que el PSOE está no solamente sumergido en juicios por temas de drogas y prostitución, sino por una cantidad de corruptela que hace ver a la población española que la izquierda está totalmente podrida. No he dicho nada, absolutamente nada, que no haya condenado ya un juez.

Cuando la alcaldesa de Alhama de Murcia cita esas condenas judiciales, hace alusión a casos como el ERE, que aún siguen generando controversias. No en vano, el pasado 4 de julio, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, criticaba la rebaja del Tribunal Constitucional a los condenados por esta trama, cuando "todos los andaluces saben que se gastaron el dinero que era de todos en banquetes, en cocaína y en prostitución".

Una foto de archivo de la alcaldesa de Alhama de Murcia, María Cánovas. Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Desde el Partido Socialista de Alhama de Murcia, no dudan en afirmar que las palabras emitidas por la regidora deberían "marcar un antes y un después en el rumbo de la política actual". Por un lado, califican las declaraciones de María Cánovas como "un nuevo episodio, el enésimo, de malas formas, chulería, falta de educación y de compostura".

Por otro, no dudan en señalar que el concejal del partido local Alhama@Una, Antonio Sibina, que forma parte del equipo de Gobierno junto con los ediles de VOX y el PP, "es el único culpable y beneficiario de todo lo que está ocurriendo". Esto se debe, según los socialistas, a las "disputas internas con sus compañeros de la derecha y la ultraderecha para sacar el mayor rédito posible".

Una idea secundada por Izquierda Unida Alhama, desde donde critican que "los presupuestos no están por falta de trabajo, de entendimiento con sus socios de Gobierno Toni Sibina y VOX, o sencillamente por la incompetencia del concejal en cuestión". Sin embargo, Cánovas rechaza que existan esas disputas.

La toma de posesión de la alcaldesa de Alhama de Murcia, María Cánovas, en junio del año pasado. Ayuntamiento de Alhama de Murcia

- Varias fuentes de la Oposición afirman que hay tensiones internas en el seno del equipo de Gobierno municipal. ¿Existen esas disputas?

- María Cánovas: No, no hay nada de cierto. Entiendo que como no tienen por dónde salir, puesto que la gestión que se hace desde el Ayuntamiento es eficiente. Y entiendo que, aunque les parece raro que seamos un gobierno a tres, todo funciona con total normalidad y entendimiento y hay buen equipo. Eso les molesta, no tiene más historia.

- ¿Cree que algún partido o colectivo podría emprender acciones legales por sus declaraciones en el Pleno el pasado día 1?

- ¿Por decir la verdad? Si la verdad no nos va a hacer libres, que ellos denuncien lo que quieran. Es una pena que políticos municipales que deberían de estar pendientes del pueblo estén más pendientes de que la alcaldesa diga verdades como puños en el Pleno.

Todo el pleno era en positivo, se estaban votando, entre otras cosas, los pagos a las asociaciones. Algunas tan importantes como Cruz Roja, asociaciones de animales, clubes deportivos... Nuestro tejido social, en definitiva. Además de inversiones grandes, como puede ser la construcción de un nuevo centro de atención temprana, que, para mí, es una de las más importantes. Y si para todo eso votan en contra, ¿qué espero yo ya de esta gente que está en la Oposición? Si consideran que me tienen que denunciar por decir verdades como puños, que me denuncien, claro.

Una de las principales partidas del crédito extraordinario que el Pleno aprobó el pasado día 1 contempla una inversión de 125.000 euros para la restauración del Castillo de Alhama. Un proceso también repleto de polémicas, dado que la alcaldesa explica que "el Ministerio concedió para ello una subvención de casi un millón de euros en torno a 2019, cuando gobernaba aquí el PSOE en mayoría absoluta, y la perdieron por su nefasta gestión".

La alcaldesa de Alhama de Murcia, María Cánovas, y el concejal de Cultura, Ginés Muñoz, visitan las obras de restauración del Castillo de Alhama. Ayuntamiento de Alhama de Murcia

- ¿Qué peso tiene la restauración del Castillo de Alhama en este asunto?

- María Cánovas: El tema del Castillo tiene lo suyo. Tuvimos que devolver un millón de euros que tuvieron que pagar los alhameños por la nefasta gestión del equipo de Gobierno del Partido Socialista. Después de todo esto, y no contentos con haber tenido que devolver esa subvención, decidimos acabar con el arreglo del castillo 'a pulmón'.

En este caso, lo único que nos quedaba por terminar era esa pequeña inversión de 125.000 euros, que servía para terminar con la iluminación interior del castillo. Nuestro patrimonio es muy importante, en ese sentido teníamos claro que esa inversión había que hacerla sí o sí.

- ¿Qué le parece que desde el PSOE de Alhama de Murcia se le reproche que haya sometido a votación esos 1,5 millones de euros que ellos califican como "de todos los alhameños"?

- Que no tienen ni idea, ¿qué puedes esperar de gente que ha perdido una subvención? No saben ni leer un documento, ni saben que tienen que cumplir las fechas. La falta de profesionalidad se paga, y se paga caro. Gracias a Dios este Gobierno socialista está fuera del Ayuntamiento y ha entrado un Gobierno que es profesional.

Por ejemplo, en el área de Cultura, mi concejal, Ginés José Muñoz es arqueólogo e historiador, sabe perfectamente lo que es una restauración, entiende de plazos. Hasta él mismo ha hecho modificaciones de documentación que hemos tenido que ir presentando al Ministerio, y nosotros de forma periódica hemos tenido reuniones con los arquitectos y con la gente que está trabajando en el castillo. Que ese sí es nuestro trabajo.