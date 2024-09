La alcaldesa de Alhama de Murcia, a PSOE e IU: "Les parecería bien que el dinero fuera a cocaína"

"Al PSOE y a IU les molesta que se hagan inversiones necesarias para los alhameños. Y sin embargo, a lo mejor les parecería genial que se apostase por empresas amigas de Begoña, o nos lo gastásemos quizá en cocaína y putas". Con esa lapidaria frase, la alcaldesa de Alhama de Murcia, María Cánovas (PP), daba por concluido un Pleno de los más tensos que se recuerdan en este municipio murciano.

La regidora popular ha lanzado esta dura crítica contra los partidos de la oposición el pasado lunes día 1, tras la aprobación del punto ordinario del día que estaba siendo sometido a voto: la solicitud por parte del equipo de Gobierno de añadir un suplemento extraordinario de 1,5 millones de euros provenientes de las arcas municipales para afrontar una serie de gastos. Este crédito está contemplado para invertirse, principalmente, en la restauración del Castillo de Alhama y la finalización de las obras de construcción del pabellón deportivo municipal.

Esta votación consiguió salir adelante pese a los votos en contra del PSOE e Izquierda Unida, que critican la gestión de la primera edil. No en vano, después del Pleno, uno de los concejales del grupo municipal socialista de Alhama de Murcia, Felipe García, denunció la "incompetencia y dejadez" del equipo de Gobierno que encabeza Cánovas.

Una imagen del Castillo de Alhama, que se encuentra en un proceso de restauración. Ayuntamiento de Alhama de Murcia

"Cuando se ponen a gestionar, no se les ocurre otra cosa que meter mano en la caja de ahorros de todos los vecinos”, manifestó el concejal de la oposición. En esta misma línea, el socialista calificó la lapidaria frase de la alcaldesa como "totalmente fuera de lugar".

Un ambiente tenso

Alhama de Murcia es un municipio de poco más de 23.000 habitantes según el INE que se ubica en el centro de la Región de Murcia. Tras las últimas elecciones municipales, que tuvieron lugar en 2023, María Cánovas, del Partido Popular, fue elegida alcaldesa, y ahora gobierna en coalición con Vox y el partido local Alhama@Una.

Las críticas a la frase de María Cánovas no han tardado en inundar las redes sociales. Así, incluso el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Pepe Vélez, calificó a través de X [antes Twitter] estas declaraciones como "intolerables", e instó a la alcaldesa a "pedir disculpas de inmediato".

María Cánovas ha demostrado que no está a la altura de la responsabilidad que ocupa. Debería pedir disculpas de inmediato por estas declaraciones intolerables. La deriva de insultos y confrontación en la que ha caído el Partido Popular provoca un grave daño a nuestra democracia. https://t.co/fSn9yNdq5w — Pepe Vélez (@pepevelez_) September 3, 2024

Además, en un comunicado emitido por Izquierda Unida Alhama, la agrupación política respondía al duro mensaje de la alcaldesa condenando su "conducta barriobajera e inapropiada". La formación también ha aprovechado para denunciar que "los presupuestos no están por falta de trabajo, de entendimiento con sus socios de gobierno o sencillamente por la incompetencia del concejal en cuestión (el de Hacienda)".

Por otro lado, ninguno de los tres partidos que gobiernan en el Consistorio alhameño se ha hecho eco del escándalo que tuvo lugar el día 1 en el Pleno del Ayuntamiento. Solo la propia alcaldesa ha vuelto a hablar del tema, sin mostrar ninguna intención de retractarse: "El escándalo se genera porque esperan que me quede callada; al Partido Socialista le gustan las mujeres calladas y sumisas y yo no soy así, diré lo que tenga que decir, igual que lo he dicho otras muchas veces", apostilló Cánovas al diario La Opinión.