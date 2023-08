Ximo Puig y Armengol, partidarios de que el catalán se llame también "valenciano" en el Congreso

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, anunció este lunes que el partido pedirá al Congreso que el catalán se denomine también valenciano en la cámara baja, donde podrá ser utilizado tras el pacto entre el PSOE y Junts. Puig explicó además que se trata de una iniciativa que ya ha puesto en conocimiento de la nueva presidenta del parlamento, quien se habría mostrado partidaria de implementarla.

"La presidenta del Congreso, Francina Armengol, está alineada con nuestra posición", aseguró el expresidente valenciano, que mantiene una buena relación con la expresidenta balear. "El valenciano, de acuerdo a lo establecido por la Acadèmia Valenciana de la Llengua, tiene que estar presente como el resto de lenguas cooficiales, y así será", auguró Puig.

El dirigente celebró que "por primera desde 1834 los diputados y diputadas podrán utilizar el valenciano en Cámara baja". "La mejor manera de defender una lengua es hablarla", manifestó tras reunirse con la dirección del Grupo Socialista en Les Corts, con diputados, senadores y miembros de la dirección del PSPV-PSOE.

Sobre la declaración institucional anunciada por el Consell de Carlos Mazón, Ximo Puig afirmó que "no es momento de reabrir viejas heridas y perdernos en batallas que no llevan a nada". "Lo peor que le puede pasar al valenciano es que sea objeto de conflicto, los que no quieren el valenciano no pueden volver a llevarnos a esa situación. El PP ve problemas donde nosotros vemos avances", dijo.

El secretario general del PSPV-PSOE insistió en que "lo que es un atentado contra la lengua es no usarla" y que "no pueden defender el valenciano quienes nunca lo hablan". "La decisión de permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso es un paso determinante que demuestra que la España real acaba imponiéndose y que somos más fuertes en la diversidad", concluyó.

