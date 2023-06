El PP pacta con Compromís darle un puesto en las Cortes Valencianas y arrebatárselo al PSOE

PP y Compromís tenían reservada una sorpresa para la sesión constitutiva de las Cortes Valencianas. La misma vio la luz en la votación de la secretaría de la mesa, en la que 18 diputados de la bancada del PP dieron su apoyo a la candidata de Compromís, Maria Josep Amigó.

La maniobra le permitió obtener más votos que la consellera en funciones, Josefina Bueno, del PSPV-PSOE, que contaba con situar en la mesa a dos representantes. El PP defiende su movimiento para "favorecer la pluralidad". En efecto, con su nombramiento logra que los cuatro grupos representados en la cámara, PP, PSOE, Compromís y Vox, tengan representación en el organismo.

Así lo explicó en declaraciones en pasillos el presidente del PPCV, Carlos Mazón, que subrayó que han hecho este "esfuerzo" por "la convicción de que, como mínimo en la mesa de Les Corts, todos los partidos estén representados". "No lo ha sido así en la anterior legislatura y esta vez sí que teníamos los votos", comparó.

[Llanos Massó, nueva presidenta de las Cortes de Valencia: una ultracatólica a la sombra de El Yunque]

Mazón reconoció conversaciones privadas con Compromís y que solicitó al PSPV-PSOE, "en público y en privado", que favorecieran la entrada de Amigó en la mesa. Pero los socialistas no se mostraron a favor de esta posibilidad.

"El Partido Popular se podía haber quedado con tres sitios y el Partido Socialista se podía haber quedado con dos, pero nos parecía sensato que pudiéramos ceder al menos uno cada uno para que los cuatro grupos, independientemente de la fuerza que tengan, tuvieran representación", expuso.

Compromís, por su parte, negó haber pactado con el PP. El diputado Vicent Marzà aseguró que no ha habido "ningún acuerdo", y subrayó que no es tal cosa porque no hay "nada a cambio" del apoyo de los 'populares'. De hecho, aseguró que el partido nacionalista será, "contra el peor gobierno, la mejor oposición".

Preguntado sobre la cuestión, insistió en que, "de ninguna manera", en Compromís están agradecidos a los votos del PP. "De hecho, yo no sé si lo que creen que han hecho igual no les sale bien, porque tener una persona de Compromís en la mesa de Les Corts haciendo oposición igual no es la jugada maestra que han pensado", dijo.

Pese a la negativa de Marzà, las conversaciones previas entre ambos partidos parecen evidentes. El PP ha apoyado justo a la candidata propuesta por Compromís, a la que ha otorgado justo los votos necesarios para superar a la aspirante del PSOE. La sincronía fue perfecta.

El PSOE, "perplejo"

Al respecto, el todavía conseller de Hacienda y diputado del PSPV-PSOE, Arcadi España, se mostró "perplejo" con la maniobra, y lamentó que le hayan "quitado" a su formación uno de los puestos que "le correspondía en función del reglamento y del resultado de las urnas".

"Es un mal comienzo de una legislatura y demuestra que el único partido que es alternativa de verdad a la derecha, al PP-Vox, es el Partido Socialista", defendió. Lamentó que el PP "podría haberle cedido, si hubiera querido, uno de sus puestos en la mesa, pero lo que ha hecho es quitárselo al PSPV".

Por otra Parte, Carlos Mazón agradeció el discurso de la nueva presidenta de la cámara, Llanos Massó, que calificó de "muy institucional" y "muy adecuado para el momento que estamos viviendo".

Tras la elección como presidenta de la cámara de Llanos Massó, la sesión constitutiva dio luz verde a la mesa de Les Corts definitiva, con Alfredo Castelló (PP) como vicepresidente primero, con los 53 votos a favor de los populares y Vox.

La segunda es para la todavía consellera en funciones Gabriela Bravo (PSPV), con el apoyo de los diputados de su formación. Además, se han registrado 13 votos en blanco y uno nulo por parte de Compromís, grupo al que los socialistas no han querido ceder ninguno de sus dos puestos en la mesa.

Sigue los temas que te interesan