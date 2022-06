Ximo Puig, tras los bailes y homenajes de Compromís a Mónica Oltra: "Yo no estoy para fiestas"

El socialista Ximo Puig ha vuelto a pedir este lunes una reflexión "personal y coral" en el seno del Gobierno valenciano sobre el futuro de la vicepresidenta Mónica Oltra tras su imputación por ocultar supuestamente los abusos sexuales por los que ha sido condenado su exmarido y no proteger a la víctima, una niña tutelada de 14 años.

"Esta semana tenemos mucho tiempo de ir concretando, será más pronto que tarde", ha añadido sobre si se decidirá antes de su declaración ante el magistrado del TSJ de Valencia, Antonio Ferrer, prevista para el próximo miércoles 6 de julio.

Además, tras los bailes y homenajes de Compromís a Oltra el pasado sábado, Ximo Puig se ha limitado a responder que "yo no estoy para bailes". La imagen ha generado un profundo malestar entre dirigentes socialistas durante el fin de semana y consideran que la vicepresidenta está alejada de la realidad y la gravedad del caso, han admitido fuentes del PSOE a EL ESPAÑOL.

"No podemos fallar a la sociedad valenciana, tenemos que poner por encima de cualquier cosa un proyecto que ha conseguido levantar la hipoteca reputacional de la Comunidad Valenciana", ha declarado Puig tras un acto en el Centre Cultural La Nau de Valencia.

El líder de los socialistas valencianos ha defendido que toca reflexionar sobre esta imputación y ha recordado que el pacto del Botánico, el nombre que recibió el Gobierno autonómico de coalición, afecta a "muchos actores" y es un acuerdo "sobre todo con la sociedad valenciana".

"Estamos en ese proceso de reflexión coral, lo tenemos que hacer con serenidad y desde luego partiendo de la presunción de inocencia y, por supuesto, de los principios de defensa del Estado de derecho", ha agregado.

Reunión en Compromís

Mientras Puig realizaba estas declaraciones a los medios, Compromís ha anunciado que celebrará este martes una ejecutiva en la que analizarán diversos temas, entre ellos la situación de su líder.

Así lo ha confirmado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, antes de participar en la presentación de la candidatura de València Capital Verde Europea 2024.

El alcalde, que ha reiterado su opinión de que Oltra no tendría que dimitir, ha defendido el acto de precampaña de Compromís celebrado este fin de semana.

"Yo estaba en esa fiesta, si no me hubiera parecido oportuna no habría ido. Pienso que es un momento en el que la compañera Mónica Oltra está pasándolo mal y es importante que toda la gente de Compromís le demos nuestro apoyo, está muy claro", ha razonado Ribó.

El pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la vicepresidenta valenciana negó que Compromís y PSOE estén negociando un posible relevo. "No voy a especular sobre cuestiones que no están pasando", subrayó, antes de apuntar que "el presidente Puig sabe perfectamente lo que hay".

"Ni me planteo la pregunta de si vale la pena seguir, esto es una cuestión política, no es personal. En la vida cuando uno tiene unas convicciones, tiene que saber aguantar las presiones y hasta los ánimos personales", respondió.

