El alcalde de Valencia dio a dedo el 'contrato exprés' de la cabalgata de Reyes a un miembro de su partido

El Ayuntamiento de Valencia de Joan Ribó adjudicó a dedo el ‘contrato exprés’ de su polémica cabalgata a un miembro de su partido. Se trata de Luis Óscar García Soriano, miembro del secretariat nacional de Bloc i País -según la propia web de esta sección de Compromís-. Además, fue candidato en dos ocasiones a las elecciones municipales de La Vall d’Uixò en representación de la coalición, según ha podido contrastar EL ESPAÑOL.

Según consta en el Registro Mercantil, García Soriano posee el 100% de las acciones de Produccions Metrònom SL, la empresa adjudicataria de la decoración de los autobuses en los que los Reyes Magos llegaron este año a la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Fue precisamente esta recepción la que provocó la concentración de cientos de personas en el lugar. Ocurrió justo el día en que la Comunidad Valenciana registró el mayor número de muertes diarias por Covid-19 (un total de 85).

La resolución de la adjudicación, firmada por la concejalía de Cultura Festiva que dirige Carlos Galiana (Compromís), fue aprobada el 4 de enero, tan solo un día antes de la celebración del evento. Y por este encargo Produccions Metrònom SL cobró 17.908 euros IVA incluido, una cantidad muy cercana al máximo permitido de 18.000 euros para los contratos menores.

La misión de la empresa era decorar los autobuses de Melchor, Gaspar y Baltasar “con rotulación en formato integral con cuatricomía, diseño personalizado de cada autobús según indicaciones de concejalía y tres equipos de sonido con grupo electrógeno autónomo y gasóleo suficiente para el traslado de los Reyes Magos hasta el Ayuntamiento de Valencia”, según el expediente de contratación.

El concejal Galiana recibe a Melchor junto al autobús que encargó a dedo a Produccions Metrònom. À Punt

En su defensa, Cultura Festiva argumenta que pidió presupuestos a tres empresas. Así lo permite este tipo de procedimiento. La administración puede seleccionar libremente a varias firmas y solicitarles presupuestos para, después, escoger entre ellas la propuesta que más se ajuste a sus necesidades.

En efecto, en el expediente aparecen “los presupuestos de alquiler de autobuses de las empresas Produccions Metrònom SL, VFV Producciones SL y Spain Seven Degrees SL”, según recoge la resolución. Se seleccionó a la primera “atendiendo al criterio del precio”, según precisa el documento.

¿Pesó además la militancia del empresario a la hora de pedirle presupuesto y después adjudicarle el contrato? "No", asevera Cultura Festiva. “Puede que en otros tiempos se pidiera el carnet para adjudicar contratos, pero ahora no. No ha sido el caso”, aseguraron a este periódico.

Autobús de Produccions Metrònom para el Rey Gaspar. À Punt

Además de ser el dueño y administrador de Produccions Metrònom SL, Luis Óscar García Soriano aparece en el Registro Mercantil como administrador solidario de la empresa Avant Pro Event Solutions SL junto a Joan Vicent Díez Lleonart, uno de los propietarios de la empresa especializada en la organización y producción de eventos Sagarmanta SL. El Periódico de Aquí subrayó este lunes la relación laboral del concejal Carlos Galiana con la empresa de este último, también vinculado a Compromís.

Al respecto, la concejalía de Cultura Festiva defendió este lunes ante las preguntas de este diario que Galiana “nunca ha trabajado en Sagarmanta SL”. “Fue su proveedor cuando se dedicaba al montaje de espectáculos, pero igual que lo fue para administraciones gobernadas por el PP”, subrayaron.

El juicio de Fuset

Luis Óscar García Soriano es además presidente de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana, y como tal declaró en el juicio contra el concejal de Compromís Pere Fuset por la muerte de un trabajador durante el montaje de las gradas en Viveros para los conciertos de la Feria de Julio de Valencia.

El testimonio de los promotores fue perjudicial para la defensa de Fuset, que tuvo que renunciar a la concejalía de Cultura Festiva por este caso y dejar paso en la misma a Carlos Galiana. Según recogió El Mundo, los promotores indicaron que fue la concejalía la que propuso en varias reuniones el montaje de las gradas, mientras que el acusado defendió lo contrario, que fueron los propios empresarios los que reclamaron las gradas al considerarlas “imprescindibles”.

Multitud de personas ante la llegada del autobús del Rey Baltasar. À Punt

Además de la adjudicación a Produccions Metrònom SL, Cultura Festiva contrató por 17.545 euros a La Fam Teatre por “servicios de animación de un grupo de actores” y a otras dos firmas por 3.582,81 y 1.633,50 euros que pusieron, respectivamente, los adornos y los trajes del evento. El montante total de los cuatro contratos a dedo para la celebración del evento superó los 40.000 euros.