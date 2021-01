El retraso del congreso federal del PSOE al mes de octubre da oxígeno a Susana Díaz

La pandemia de la Covid-19 ha ido trastrocando todo tipo de plazos a su paso. Los del PSOE también, que se ha visto obligado a aplazar sus procesos de renovación interna.

El período para celebrar el congreso federal, según la normativa, acababa en junio, pero el coronavirus y el objetivo de que se celebre mayoritariamente de forma presencial, lo han pospuesto a la segunda quincena de octubre.

Para el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la situación es radicalmente opuesta al congreso anterior. En 2017 logró vencer a la líder socialista andaluza, Susana Díaz, y presidenta de la Junta en aquellas fechas, contra todo pronóstico. Todo ello después de que fuera descabalgado por la propia dirección socialista por su negativa a permitir con su abstención la investidura del Mariano Rajoy en octubre de 2016.

Tras cuatro años el panorama es totalmente distinto. Sánchez ha logrado llegar a la Moncloa y hacerse con el control del partido. Y, aunque a veces recibe críticas de algunos de los principales barones socialistas o de históricos como Felipe González, tiene el terreno allanado.

Las fechas del congreso federal socialista se han dado a conocer en una reunión telemática de la permanente de la Ejecutiva del PSOE, presidida por la vicesecretaria general, Adriana Lastra, en ausencia de Sánchez. Esta convocatoria se tendrá que validar oficialmente en un comité federal del partido el próximo sábado 23 de enero.

Los congresos regionales

La celebración del 40º Congreso desencadenará a continuación los respectivos congresos regionales, entre ellos, el de Andalucía. Se trata de la mayor federación socialista de España, con unos 45.000 militantes, y uno de los pocos territorios donde se espera que haya movimientos.

Susana Díaz ya ha anunciado con firmeza que se va a presentar a las primarias para revalidar la Secretaría General del PSOE-A. No obstante, aunque insiste en que en tiempos de pandemia no toca hablar de eso, su situación no es tan favorable como la del que fue su rival.

Díaz perdió la Junta en las últimas elecciones andaluzas y su liderazgo está muy cuestionado internamente en la federación. Sin embargo, este aplazamiento del congreso federal le da oxígeno porque obligará a retrasar el regional, que deberá celebrarse en los 90 días posteriores, según informan a EL ESPAÑOL fuentes del partido.

Con ello, alarga su liderazgo. Además, el congreso regional podría fecharse, incluso, a principios de 2022. En ese año tendrán que volver a celebrarse las elecciones autonómicas andaluzas, si todo sigue su curso y el Gobierno de Juanma Moreno sigue con estabilidad como hasta ahora. El secretario general que salga de ese congreso será también el candidato del PSOE a la Junta.

Tendrá rival

A día de hoy, se sabe que Susana Díaz tendrá rival. De momento, el único que se ha posicionado en la casilla de salida es el diputado jiennense en el Congreso y expolicía Felipe Sicilia, avalado por la portavoz del PSOE en la Cámara Baja y número dos del PSOE, Adriana Lastra.

En una entrevista reciente en la Cadena Ser, Sicilia habló de una "pulsión de cambio" en el PSOE andaluz y aseveró que en el próximo congreso "habrá una alternativa a la actual dirección". Las críticas de cargos públicos y orgánicos socialistas no se hicieron esperar, aunque en los últimos días se han multiplicado los perfiles en redes sociales que apoyan su candidatura.

Susana Díaz con Juan Espadas y María Jesús Montero, junto a Pedro Sánchez, en un acto en Sevilla. EFE

No obstante, suenan otros nombres como el del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, o el de la propia ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, en una rueda de prensa tras la primera reunión de este año de la Comisión Ejecutiva Regional, sí se mostraba a favor de este aplazamiento del congreso. Ha asegurado que este retraso es razonable debido a la situación excepcional propiciada por la Covid-19.

Sin embargo, no entró a valorar si esa circunstancia beneficiaría a Susana Díaz. Lo único que ha confirmado ha sido que se presentará a las primarias y ha animado a quien quiera presentarse que lo haga. "Para eso están las primarias, para que se puedan presentar compañeros, pero cuando se produzca la convocatoria en los calendarios", ha zanjado.