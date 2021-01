La cabalgata de Reyes de Valencia congrega a una multitud en el día con más muertos en la Comunidad

La cabalgata municipal de Valencia ha congregado este martes a cientos de personas en la Plaza del Ayuntamiento. Los propios vídeos y fotos de los asistentes revelan cómo la comitiva de los Reyes Magos ha aglutinado a multitud de asistentes en el enclave.

Se trataba de una cabalgata "secreta", según presumió la organización con el objetivo de impedir, precisamente, las aglomeraciones. Pero la ausencia de un itinerario oficial no ha impedido la asistencia masiva a la plaza de referencia de la ciudad.

A tal circunstancia ha contribuido el hecho de que se encontrara abierta. El Ayuntamiento de Joan Ribó (Compromís) cerró los accesos el pasado 31 de diciembre para impedir concentraciones por la celebración de la Nochevieja, pero no ha hecho lo propio para la noche de este 5 de enero.

El resultado ha sido la asistencia masiva de personas justo el día en que la Comunidad Valenciana alcanza cifras récord de muertes y contagios por Covid-19. Los datos anunciados por la Conselleria de Sanidad reflejan 85 fallecimientos y 3.930 casos en las últimas 24 horas.

Aglomeración por la cabalgata municipal de Valencia. EE

Lo ocurrido desató un enfrentamiento político entre el portavoz socialista del parlamento valenciano, Manolo Mata, y la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mónica Oltra.

"Creo que lo mejor es callar", tuiteó el primero, en aparente alusión a las restricciones que solicitó este martes Compromís. La formación propuso un confinamiento de 14 días en la autonomía que fue rechazado por los socialistas. Por contra, en Valencia no ha logrado impedir una gran concentración en la principal plaza de la ciudad.

La vicepresidenta valenciana no dudó en contestar al socialista: "Pues no callamos, ¡esto es incomprensible! no podemos callar en la situación de gravedad en la que estamos", replicó Oltra.