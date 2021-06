Susana Díaz se hace a un lado: el Senado, posible salida para dar a Espadas el timón del PSOE-A

El futuro político de Susana Díaz empieza a aclararse tras perder las primarias el pasado 13 de junio contra el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. La que un día fue llamada a dirigir las riendas del PSOE nacional frente al propio Pedro Sánchez y ha llegado a tener el máximo poder en la federación andaluza y en la Junta, podría acabar en el Senado por designación autonómica.

De momento, se hace un lado en la primera línea andaluza, pero no va a dejar la política. Ha decidido que seguirá siendo su forma de vida. Atrás quedaron -desde 2017- las tres derrotas políticas consecutivas debido, en parte, a errores de cálculo en los tiempos: dos dentro de su propio partido y una en las urnas en diciembre de 2018 tras 37 años de gobiernos socialistas.

Su futuro inmediato es seguir en el grupo socialista en el Parlamento andaluz, que actualmente preside. Espadas ya ha hecho cambios en su portavocía, pero la presidencia aún no la ha tocado. Lo que aún no se sabe es a cuál de los tres senadores por designación autonómica sustituirá.

Será entonces cuando la dirigente sevillana dejará su acta como parlamentaria para irse a la Cámara Alta. Se ha optado por guardar las formas y descartar una salida abrupta que habría podido fracturar la organización, según informan a EL ESPAÑOL fuentes socialistas.

De los tres senadores candidatos a ser sustituidos por Susana Díaz, dos son susanistas -Marisa Bustinduy y Fernando López Gil- y el tercero, Miguel Ángel Vázquez, es del sector de Espadas. Éste fue portavoz del Gobierno andaluz cuando ella era presidenta, consejero de Cultura y persona de su círculo de confianza, hasta que dejó de serlo y salió del mismo.

Todo lo tiene en su mano Espadas. Y, por ahora, en estos primeros 15 días como candidato electo a la Presidencia de la Junta, está demostrando que la izquierda le funciona para marcar los tiempos, evitar las injerencias de Ferraz y la imposición de una gestora. Desde Madrid querían evitar la bicefalia de poder y no confiaban en las buenas intenciones que Díaz ya anunció el mismo 13 de junio. Él en ese aspecto sí ha defendido a su compañera.

Por su parte, en Moncloa han cambiado el tono respecto a su salida. Hace dos semanas, no estaban dispuestos a ofrecerle nada. En su momento, cuando perdió la Junta y más recientemente para que no se presentara a las primarias, encima de la mesa estaba la Presidencia del Senado. Susana no quiso.

Pero ahora creen que su marcha a la Cámara Alta por designación autonómica "sí es una buena salida para todos. Ella es evidente que necesita algo". Al haber sido presidenta de la Junta tiene un puesto en el Consejo Consultivo, pero no sería remunerado. Fuentes del Gobierno indican a este periódico que "así se evita una situación muy dura ahora en el Parlamento andaluz".

Unidad del partido

Cada día de la campaña Juan Espadas reivindicó la unidad del partido, la reconexión con Ferraz y que una vez hubiera vencedor "todos tendrían que ir detrás". A ello se ha dedicado, compatibilizando su agenda municipal, en estas dos semanas. Y todo se ha hecho con autonomía desde la dirección nacional, al menos de cara a la galería.

De momento, el acuerdo al que ambos han llegado es acelerar los plazos para que, con toda probabilidad, Espadas sea aclamado secretario general el próximo 23 de julio tras convocarse, el 12 en un Comité Director, un nuevo proceso de primarias. Todo ello si no hay ningún candidato más. En este caso, la situación se alargaría al 5 de septiembre, pero nada apunta a que esto ocurra.

No obstante, una vez elegido líder del PSOE andaluz tendrá que convivir con la actual ejecutiva susanista hasta que se celebre el congreso regional, previsto para finales de año.

Mientras tanto Susana Díaz seguirá como secretaria general hasta que Espadas se haga con todo el poder para evitar la temida gestora de Ferraz. También lo hará en el grupo parlamentario socialista. De hecho, asistirá al próximo pleno del mes de julio en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparecerá, a petición propia, para abordar la situación actual de la comunidad y los retos de futuro.

En son de paz

Ambos dirigentes comparecieron ayer en son de paz total, pero ninguno de los dos dejó claro su futuro más próximo. Espadas seguirá en la Alcaldía de Sevilla hasta que no pueda ejercer "su responsabilidad con plenitud" y Susana Díaz respondió a todas las preguntas de los periodistas casi de manera idéntica.

"Estoy a disposición de Juan para lo que me necesite, trabajando como siempre, no hay algo más que me guste más que currar", insistió una y otra vez. Según su círculo más cercano, estos 15 días han sido muy duros para ella. Apenas ha salido de su casa del barrio de Triana y ha aguantado las críticas de querer atrincherarse en el cargo, que han ido creciendo cada día más.

Díaz explicó ayer que ha estado en silencio "para evitar el ruido político y la intoxicación". Pero fue el propio Espadas quien reveló la situación el pasado jueves para despejar las dudas y disminuir la presión sobre ella. Gran parte ejercida desde Ferraz.

Aseguró que había sido él mismo quien había pedido a la expresidenta de la Junta que no abandonara su cargo en la Secretaría General para evitar esa gestora. Espadas no la ve necesaria ni cree que sea lo mejor para el partido en estos momentos. "Aquí hay un actor y una actriz, la película la llevamos nosotros y no hay ningún director ni productor", insistió ayer Espadas refiriéndose a la dirección nacional.

No obstante, ahora le queda un arduo trabajo por delante. Tiene que reforzar un PSOE dividido -Díaz se hizo con el 38% de los apoyos- con la mirada puesta en los movimientos que podría activar Juanma Moreno ante un posible adelanto electoral. Esta opción, de momento, sigue descartándose y los comicios continúan fechados para el 27 de noviembre de 2022.