Juan Espadas reivindica la unidad en las primarias y después: "Tenemos que ir todos detrás del ganador"

Los militantes tendrán en su mano la decisión el próximo 13 de junio, cuando votarán al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía tras el proceso de primarias. Pero el acto del aspirante al puesto, Juan Espadas, apoyado por el aparato, olía a victoria.

En un puro mitin electoral como si de una campaña a gobernar la comunidad se tratara, Espadas ha dejado claro su mensaje. Quiere reconectar Andalucía con Ferraz con una candidatura de unidad, que ha sido la frase más repetida durante su primer acto en el arranque de esta etapa.

Una unidad que el también alcalde de Sevilla reivindica para este proceso de primarias y para después: "Todos tenemos que ir detrás del ganador para crear un proyecto fuerte". De ahí, que haya pedido que se respeten los resultados y la premisa de "un militante, un voto".

El objetivo es dejar atrás aquel 2 de diciembre cuando los socialistas perdieron el Gobierno andaluz y aquel proceso de primarias nacionales, en la que su ahora contrincante, Susana Díaz, confrontó con Pedro Sánchez, tras su dimisión como secretario general aquel fatídico 1 de octubre de 2016.

Y sobre todo que no haya fracturas después. A su juicio ésa ha sido la causa por la que se perdió la Junta. "No supimos reconectar con los andaluces". Por eso, entre gritos ya no de candidato a las elecciones autonómicas, sino de presidente, Espadas, ha insistido en que el suyo, el proyecto del reencuentro del PSOE, es el del futuro.

A su juicio, "el partido necesita que demos un paso al frente y lo doy para que el PSOE sea más fuerte que nunca y crear un proyecto colectivo de sociedad, no por un proyecto personal". Espadas ha insistido en que Ferraz necesita "una voz fuerte y leal en cada una de las acciones y Andalucía es el alma del PSOE de España".

Más de 500 asistentes

Mientras se abría paso entre más de 500 asistentes, la canción elegida ha vuelto a ser la misma que el día de su presentación como candidato. Al ritmo de 'Bienvenidos' de Miguel Ríos ha dado el pistoletazo a esta etapa del proceso de primarias en el territorio sanchista por excelencia, Dos Hermanas.

Lo ha hecho acompañado por su alcalde desde hace 38 años, Francisco Toscano, enemigo íntimo de Susana Díaz, en un acto cargado de simbolismo y máximo apoyo de Pedro Sánchez desde sus inicios en el plano nacional. Precisamente, fue en ese municipio donde anunció Pedro Sánchez en enero de 2017 que se presentaría a las primarias del PSOE en las que resultó reelegido secretario general, tras una sonora derrota a Díaz.

No obstante, Espadas ha explicado los motivos. Él se afilió en 1997 a la agrupación socialistas de Dos Hermanas y su alcalde ha querido que fuera aquí, pero en otra plaza distinta para lanzar un mensaje a la militancia.

"Esto ya no va de elegir a un compañero o a otro. Aquello terminó, hoy es el día del reencuentro, pero en otro punto porque aquí hay compañeros que apoyaron a Pedro Sánchez y a Susana Díaz y que ahora van a apoyar a esta legislatura, que es la de la del reencuentro y la unidad".

Nada ha sido casual, ni el tema de Miguel Ríos. El rockero andaluz cantaba "buenas noches bienvenidos, hijos del rock and roll (...) necesitamos muchas manos, pero un solo corazón...". Eso precisamente necesita Espadas, muchas manos que se traduzcan en votos de militantes el próximo 13 de junio.