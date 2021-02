Las críticas de Susana Díaz a los socios de Gobierno de Sánchez: "Jamás se puede alentar la violencia"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha criticado a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha hecho tras los últimos acontecimientos violentos que se están viviendo en ciudades como Barcelona en el marco de las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

En concreto, Díaz ha criticado "la sobreactuación" del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con sus manifestaciones, como las relativas a que no hay una plena normalidad democrática en España. También ha cargado contra el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, al apoyar estas protestas.

A su juicio, "jamás se puede alentar la violencia y en una sociedad democrática como la nuestra no puede tener cabida actitudes de ese tipo". Tampoco los que las alientan, ha señalado Díaz en declaraciones a Antena 3.

Ha indicado que lo que se está viendo en Barcelona es "violencia y vandalismo" y lo que están sufriendo las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado "tampoco es tolerable" y tienen que tener el apoyo de toda la sociedad española.

De igual forma, cree que, en modo alguno, puede considerarse libertad de expresión las amenazas que ella misma ha recibido a través de las redes sociales donde un individuo decía que había que darle "un tiro en la frente". Tampoco la imagen de una muñeca ahorcada con el rostro de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

La libertad de expresión

"Eso son amenazas u otro tipo de delitos, pero eso no es libertad de expresión", según Díaz. No obstante, considera que, por supuesto, que "hay que mejorar la libertad de expresión en nuestro país, pero ese tipo de actitudes no son tolerables".

En cuanto a las protestas en contra del encarcelamiento de Hasél, Susana Díaz ha indicado que el problema de este caso es que se está "tergiversando" la realidad. Consider que este individuo no va a prisión por lo último que ha hecho, "sino por un historial de actos delictivos punibles, que se han ido sentenciando y que lo llevan al final a esta situación".

Según Susana Díaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido "claro" al manifestar que en una democracia consolidada como la nuestra "no tiene cabida este tipo de violencia".

Renovación del CGPJ

Por otro lado, en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el hecho de que el presidente del PP, Pablo Casado, no quiera la participación de Unidas Podemos, Susana Díaz ha indicado que no entiende por qué el líder popular tiene que hacer política "frente a otro".

A su juicio, Casado está continuamente "vetando, enfrentando y crispando" al tiempo que "blanquea a la ultraderecha" que a final te acaba "devorando", como ya ha ocurrido con Ciudadanos (Cs).

Por último, se ha referido a la situación de su partido en Andalucía. Al respecto, ha asegurado que no va a competir por liderar el PSOE, sino para volver al Gobierno de la Junta. "Estamos preparados y es una oportunidad". Díaz ha recordado que ganó las elecciones autonómicas al PP por más de ocho puntos y que se fueron a la oposición con dignidad.

Además, asegura que ella no es la "misma" de hace años, porque de los "golpes se aprende mucho", y ha defendido el proceso de "renovación interno muy fuerte" que ya se ha llevado a cabo en el partido en Andalucía. Insiste en que ha cambiado en "paciencia, templanza y en ver las cosas de otra manera".