El PP anuncia que la renovación del CGPJ avanza: el PSOE ha dejado a Podemos "al margen"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado la condición impuesta por el Partido Popular de que Podemos no forme parte de la negociación para reformar el Consejo General del Poder Judicial "ni va a tener personas dentro".

Así lo ha confirmado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea: "Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar el CGPJ. Este es el camino adecuado", ha afirmado, para añadir que en la negociación han pedido el relevo de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

"Este es el camino correcto para renovar las instituciones y fortalecer su independencia", ha afirmado García Egea en una entrevista en COPE en la que ha dejado claro que "el pirómano no puede elegir al bombero". "Esto es algo que todo el mundo entiende y es un paso importante", ha añadido.

García Egea ha recordado que Casado puso a Sánchez tres condiciones para apoyar la la renovación del CGPJ: que Podemos quedara fuera de cualquier negociación, avanzar en su despolitización y el refuerzo de la independencia de este órgano. "El PSOE está aceptando la primera de estas condiciones", ha anunciado.

En este punto, el número dos del PP ha insistido en varias ocasiones en que Pablo Iglesias "no va a estar en la renovación" del CGPJ porque Podemos "tiene un pacto con Pedro Sánchez y no con nosotros". "Estamos hablando de un pacto parlamentario y Podemos no es necesario en absoluto y hay que seguir profundizando en ese camino", ha señalado.

Teodoro García Egea ha dejado claro que Podemos no sólo no va a estar en las negociaciones, tampoco formará para del CGPJ. "No va a tener personas", ha apuntado.

Noticia en actualización

