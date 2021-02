Vox pide que el 8-M sea el Día de las Víctimas de la Covid e Irene Montero pide "más feminismo"

A apenas dos semanas del 8-M, Día Internacional de la Mujer, Vox ha anunciado una propuesta que, asegura, llevará a Congreso, Senado y todas las instituciones en las que tiene participación: que esa fecha sea declarada Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha tardado en reaccionar, proponiendo "más feminismo".

La elección responde, ha explicado Jorge Buxadé, portavoz del Comité de Acción Política del partido, a que fue el 8 de marzo de 2020 cuando, ha asegurado, el Gobierno "incentivó" la participación en las manifestaciones feministas "con la única finalidad de cumplir su agenda ideológica" e ignorando "la salud de los españoles".

"Nos hacemos eco del sentir de los españoles para recuperar el 8 de marzo para la dignidad de las víctimas del coronavirus", ha explicado Buxadé, quien sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya tenía "pleno conocimiento" del peligro del virus pero decidió no actuar.

Vox propondrá que el 8M sea declarado Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus

"Tenemos un deber moral"

Ese mismo 8 de marzo de 2020, Vox metió en su congreso a 9.000 personas en Vistalegre. Sólo dos días más tarde, Javier Ortega Smith, secretario general, anunciaba su positivo y dos más tarde el presidente, Santiago Abascal.

Buxadé ha insistido en que su propuesta se "hace eco" del "sentir general" de la ciudadanía sobre el hecho de que el 8 de marzo de 2020 "se permitió y se incentivó" por parte del Gobierno la participación en las marchas feministas con un único fin "ideológico".

Y durante los meses siguientes, ha denunciado, se ha ido conociendo que entonces el Ejecutivo "ya tenía pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo" pero decidió "no cerrar fronteras, no adquirir material sanitario, no dimensionar el sistema sanitario españoles o no dar órdenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

A VOX no le gusta el feminismo.

A VOX no le gusta el feminismo.

Este 8M más feminismo que nunca.

La respuesta de Irene Montero

Vox cree que los españoles están "obligados a honrar a todas las víctimas del coronavirus" y considera que el 8 de marzo es una buena fecha para hacerlo, recordando no solo a los fallecidos sino también a sus familiares, a todas las personas que han perdido su empleo, a quienes no pueden trabajar e incluso a los niños que "perdieron meses de escuela" y las familias que han tenido que reorganizar sus vidas.

"Tenemos un deber moral, un deber de gratitud para que los españoles recordemos el 8 de marzo como Día Nacional de las Víctimas de Coronavirus", ha enfatizado.

Irene Montero ha reaccionado en su cuenta en Twitter, compartiendo una imagen de una de las movilizaciones del año pasado en la que se ve una pancarta que dice 'Lo contrario al feminismo es la ignorancia'. La ministra afirma que "a Vox no le gusta el feminismo" y propone para este 8-M "más feminismo que nunca".