Pablo Motos, contra el Gobierno de Sánchez por la "invasión" de Ceuta: "Los ciudadanos le importamos un bledo"

Pablo Motos cargó contra el Gobierno de Sánchez en su vuelta a 'El Hormiguero' tras las vacaciones estivales. Atresplayer

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Las claves Generado con IA Pablo Motos criticó duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de Ceuta durante el regreso de El Hormiguero. Acusó al Ejecutivo de mentir y de desentenderse de los ciudadanos, señalando que Sánchez siguió de vacaciones mientras la situación en Ceuta empeoraba. Carlos Alsina y Rafa Latorre, invitados en el programa, también censuraron la inacción del Gobierno y cuestionaron la gestión del CNI en la crisis. Alsina advirtió que la importancia informativa de la crisis de Ceuta disminuirá pronto en los medios a pesar de su gravedad.

Pablo Motos no quiso mirar hacia otro lado en su regreso a Antena 3 tras las vacaciones.

El presentador de El Hormiguero arremetió con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis de Ceuta durante el primer programa de la temporada.

"España ha sufrido una invasión", comenzó diciendo sin paños calientes. "El Gobierno se ha acorralado a sí mismo con sus propias mentiras".

"Pedro Sánchez siguió de vacaciones mientras España estaba patas arriba, demostrando, por tierra, mar y aire, que los ciudadanos le importamos un bledo", señaló a sus espectadores.

"Sus ministros se han convertido en charlatanes. Todo tiene un límite. Cuando los políticos se convierten en charlatanes, seguramente lo razonable sería ir a las urnas", aseguró rotundo Motos.

¡Colosal Pablo Motos! El presentador de 'El Hormiguero' (Antena 3) solo necesita medio minuto y un vídeo contundente para hundir a Pedro Sánchez y a su Gobierno por mentir a los españoles con la invasión sufrida por Ceuta y alentada por Marruecos. Impecable y sin mácula alguna. pic.twitter.com/rpIdujPOFN — Luis Rioja (@miescano351) September 8, 2026

A continuación, el valenciano dio paso a un vídeo en el que se repasaban "hechos incuestionables": desde la invasión que sufrió la ciudad autónoma el 30 de julio hasta las contradicciones del presidente del Gobierno y de sus ministros, con Grande-Marlaska al frente.

El Hormiguero, que regresó líder de audiencia a Antena 3 (17,9%), continuó con la imitación que Carlos Latre —en su vuelta a Atresmedia— hizo de Sánchez, porque "cuando las cosas se ponen feas, lo único que suaviza todo es el humor".

Alsina, crítico contra el Gobierno

De Ceuta se siguió hablando minutos más tarde, cuando Pablo Motos recibió a Rafa Latorre y Carlos Alsina, los responsables de las mañanas de Onda Cero esta temporada.

Y aunque Alsina aseguró estar "cansado" de hablar de política, el periodista hizo una excepción en El Hormiguero, a petición de Motos, para que diese su opinión sobre la gestión del Ejecutivo de Sánchez en Ceuta.

"Lo de Ceuta es gravísimo", dijo contundente, recordando el precedente en 2021. "Es gravísima la inacción del Gobierno, el desconcierto...", criticó.

El locutor de Más de uno planteó que "en el origen los que estaban al tanto de lo que estaba sucediendo eran muy pocos ministros y, evidentemente, no midieron bien".

Carlos Alsina y @rlatorreg analizan los últimos acontecimientos en Ceuta #AlsinaLatorreEH pic.twitter.com/asJlHa0EoN — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2026

Alsina, además, puso el foco en que desde el propio Ejecutivo se cuestionara al CNI. "Ver al Gobierno intentando convencernos de que el CNI no estuvo a la altura ya era bastante chocante", declaró.

El periodista también vaticinó que Ceuta perderá importancia en la agenda informativa con el paso del tiempo, pese a que ahora copa la mayoría de las escaletas de informativos y programas.

"Las noticias duran lo que duran, se queman y, en cuanto salga otra noticia llamativa, lo de Ceuta caerá y se hablará de otras cosas, porque la actualidad manda y el tiempo es finito", afirmó.

Latorre, por su parte, añadió lo siguiente para zanjar el asunto de Ceuta: "Creo que el fracaso de los medios está siendo, al contrario de lo que se nos acusa siempre de exagerar las cosas, que no somos capaces de transmitir la dimensión real que tiene esto".