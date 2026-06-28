Dos años después de la muerte de Sabiniano siguen a su nombre los inmuebles que le habrían correspondido en herencia a Begoña Gómez

Begoña Gómez posee, además de los derechos hereditarios, otras propiedades inmobiliarias junto a su hermano y Pedro Sánchez.

La herencia de Sabiniano Gómez incluye viviendas en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda valoradas en más de dos millones y medio de euros.

El patrimonio familiar de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, procede en gran parte de negocios vinculados a la prostitución y saunas.

Dos años después de la muerte de Sabiniano Gómez, la mayoría de sus inmuebles siguen registrados a su nombre y no al de sus herederos.

Pedro Sánchez se comprometió este sábado durante el Comité Federal del PSOE a "abolir la infamia que es la prostitución".

El presidente del Gobierno aludió a este motivo como una de las razones por las que desea seguir en Moncloa hasta 2031 y por las que se presentará a la reelección.

Sin embargo, el patrimonio de su esposa Begoña Gómez procede, en su gran mayoría, del dinero que ganó su familia con los negocios vinculados a la prostitución durante décadas.

Dos años después de la muerte de Sabiniano Gómez siguen a su nombre los inmuebles que le habrían correspondido en herencia a su hija Begoña, esposa de Pedro Sánchez.

Las propiedades de Sabiniano Gómez procedían de los beneficios de los prostíbulos y saunas que regentó desde los años 90, entre los que se encuentra la sauna Adán situada en la calle San Bernardo, 36 de Madrid.

El padre de Begoña Gómez murió el 26 de junio de 2024, ahora hace dos años.

Sin embargo, tres de las cuatro propiedades que poseía en el momento de su fallecimiento siguen aún a su nombre. No se ha realizado el cambio procedente en el Registro de la Propiedad.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las notas simples del Registro de Propiedad y a nombre de Sabiniano Gómez figuran aún tres viviendas: una situada en la calle Cierzo y otra en la calle Dinamarca, ambas en Pozuelo de Alarcón, y otra en la calle Sarasate de Majadahonda.

El valor de mercado de estas tres viviendas, según webs especializadas como Idealista, supera los dos millones y medio de euros.

La cuarta propiedad que poseía Sabiniano Gómez, en la calle Murillo de Pozuelo de Alarcón, fue inscrita en el Registro de la Propiedad por el hermano de Begoña Gómez, Miguel Ángel, en noviembre de 2024.

Esta casa tiene una valoración estimada de 980.000 euros.

Por tanto, la herencia se aceptó y los dos únicos herederos de Sabiniano Gómez serían sus hijos Begoña y Miguel Ángel.

A la esposa de Sánchez le corresponderían, por tanto, dos de los tres pisos restantes y que están valorados en más de dos millones y medio de euros.

En la actualidad, EL ESPAÑOL ha comprobado que los tres pisos están alquilados y que al menos uno de ellos paga directamente al hermano de Begoña Gómez.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno y le ha transmitido la pregunta: "¿Algunos de los inmuebles que tenía Sabiniano Gómez han sido heredados por su hija Begoña?".

En el momento de publicación de esta noticia, la SEC no ha dado respuesta a la cuestión realizada por EL ESPAÑOL.

Propiedades de Sabiniano

Sabiniano Gómez no figuró como propietario de ningún inmueble hasta el fallecimiento de su esposa, María del Carmen Fernández, en 2009.

Debido a sus negocios vinculados a los prostíbulos y a las saunas gays, el padre de Begoña utilizó siempre a su esposa para evitar problemas legales.

Fue tras la muerte de su mujer cuando Sabiniano apareció por primera vez como titular de varias propiedades familiares, después de que los herederos distribuyeran un patrimonio formado por viviendas, garajes, trasteros y una oficina.

La adjudicación de la herencia de la madre de Begoña Gómez concentró en Sabiniano los bienes que no fueron entregados directamente a sus dos hijos.

Begoña Gómez recibió, en 2009 tras el fallecimiento de su madre, una vivienda con garaje y trastero en la calle Tramontana, en Pozuelo de Alarcón. El inmueble alcanza actualmente una valoración estimada de 1.117.000 euros, según el cálculo del portal inmobiliario Idealista.

A su hermano, Miguel Ángel Gómez, se le adjudicó una oficina de 185 metros cuadrados situada en la calle San Bernardo, en el mismo edificio en el que se encontraba la sauna gay Adán.

EL ESPAÑOL publicó, en septiembre de 2025, una entrevista a Paco de Narváez, director comercial de la revista gay MENsual.

De Narváez, que mantuvo relación con Sabiniano Gómez, aseguró que Begoña era la contable de la sauna Adán y le pagó en efectivo los anuncios publicados en la revista MENsual durante los años 2003, 2004 y 2005.

"Begoña me daba un sobre con billetes y yo le firmaba", explicó sobre la forma de pago en la sauna Adán.

Los pagos de Begoña Gómez a De Narváez se realizaron en esta oficina de 185 metros que heredó el hermano de la mujer del presidente del Gobierno.

El resto del patrimonio tras la muerte de la madre de Begoña quedó, con una excepción, registrado a nombre del padre.

Sabiniano pasó a controlar la vivienda de la calle Murillo, en Pozuelo; el inmueble de la calle Cierzo, en el mismo municipio; y el dúplex de 178 metros cuadrados de la calle Sarasate, en Majadahonda. Esta última propiedad incluye dos garajes y dos trasteros.

Entrada al piso de la calle Sarasate, en Majadahonda. EL ESPAÑOL

El reparto tuvo una particularidad en la vivienda de la calle Dinamarca, también en Pozuelo de Alarcón. Begoña Gómez ya poseía el 50% del inmueble junto a su madre. Tras el fallecimiento de esta, conservó esa participación, mientras que el otro 50% quedó dividido a partes iguales entre Sabiniano y Miguel Ángel.

La operación colocó a nombre del padre el núcleo principal del patrimonio inmobiliario familiar. Durante los 15 años siguientes, las propiedades se mantuvieron sin cambios registrales.

La herencia

La situación debía haber vuelto a cambiar por completo tras el fallecimiento de Sabiniano Gómez, ocurrido el 26 de junio de 2024.

Sin embargo, dos años después la mayor parte de los inmuebles que integraban su patrimonio continúa apareciendo a su nombre.

La única excepción corresponde al piso de la calle Murillo. La vivienda ha pasado a ser propiedad al 100% de Miguel Ángel Gómez y alcanza actualmente una valoración de mercado próxima a los 980.000 euros.

La inscripción constituye una prueba clara de que se han producido actos de aceptación y adjudicación dentro de la herencia.

La transmisión de un inmueble perteneciente al fallecido exige haber formalizado previamente los trámites sucesorios necesarios para que el nuevo propietario pueda inscribirlo a su nombre.

El movimiento no se ha extendido, al menos por ahora, al resto de los bienes. Sabiniano continúa figurando como titular del dúplex de la calle Sarasate, valorado en más de 1,1 millones de euros, y de la vivienda de la calle Cierzo.

Exterior del piso de la Calle Cierzo, en Pozuelo de Alarcón. EL ESPAÑOL

También permanece bajo su titularidad registral el 25% del piso de la calle Dinamarca. El conjunto de esa vivienda ronda los 375.000 euros, de acuerdo con las estimaciones actuales del mercado inmobiliario.

La falta de cambios en el registro no significa que las propiedades estén vacías o hayan dejado de generar ingresos.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar que los tres inmuebles estaban alquilados antes del fallecimiento de Sabiniano y continúan ocupados por las mismas familias.

Los arrendatarios presentan perfiles similares. Se trata de familias, la mayoría con hijos, que llevan años residiendo en las viviendas y que han mantenido su estancia en ellos pese al fallecimiento del propietario registral.

La gestión tampoco quedó paralizada. Según las fuentes consultadas, Miguel Ángel Gómez se encarga de cobrar al menos uno de los alquileres.

Las mensualidades concretas no han trascendido, aunque el precio de mercado de las tres propiedades oscila actualmente entre los 1.200 y los 3.000 euros al mes.

El patrimonio, por tanto, continúa produciendo rendimientos pese a que no se han llevado a cabo los cambios registrales marcados por la herencia.

El Registro muestra una adjudicación a favor de Miguel Ángel, pero conserva todavía bajo el nombre del fallecido otras propiedades que deberán ser repartidas, transmitidas o inscritas conforme a lo establecido en la sucesión.

Los otros pisos de Begoña

El patrimonio inmobiliario de Begoña Gómez no se limita a los bienes recibidos tras el fallecimiento de su madre ni a los derechos que puedan corresponderle en la herencia de Sabiniano.

La esposa del presidente del Gobierno posee otras viviendas adquiridas junto a su hermano y Pedro Sánchez.

Begoña Gómez figura como propietaria al 100%, desde abril de 2013, de un piso de 92 metros cuadrados situado en Mojácar (Almería).

Esta vivienda se suma al inmueble de la calle Tramontana que recibió en 2009 y al 50% que conserva en la propiedad de la calle Dinamarca en Pozuelo.

Interior de la comunidad del piso de la call Dinamarca, en Pozuelo de Alarcón. EL ESPAÑOL

También posee la mitad de un piso situado en la calle Prado, en el centro de Madrid.

La vivienda fue adquirida en 2004 junto a su hermano Miguel Ángel y alcanza una valoración actual aproximada de 700.000 euros, según las estimaciones de Idealista.

Un año después, en 2005, compró junto a Pedro Sánchez otra propiedad en la calle Navia, en Madrid. Cada uno posee el 50% del conjunto, formado por la vivienda, un garaje y un trastero. Su valor actual rondaría los 250.000 euros.

La relación de bienes permite situar a Begoña Gómez como titular única o copropietaria de participaciones en, al menos, cinco viviendas: Tramontana, Dinamarca, Mojácar, Prado y Navia.

A ellas podrían sumarse en el futuro los inmuebles o porcentajes que finalmente le sean adjudicados de la herencia paterna.

Esa cifra la aproxima al umbral reducido que la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, introdujo para definir a determinados grandes tenedores.

La norma, promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, considera con carácter general gran tenedor a quien posee más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o más de 1.500 metros cuadrados construidos destinados a vivienda. Los garajes y trasteros quedan fuera del cómputo.

La ley permite, además, rebajar el límite hasta cinco inmuebles. Esa reducción no se aplica de manera automática en todo el territorio.

Debe acordarse dentro de una zona declarada como mercado residencial tensionado y afecta a quienes tengan cinco o más viviendas situadas en ese ámbito concreto.

La futura adjudicación de la herencia determinará hasta dónde alcanza finalmente ese patrimonio.

Dos años después de su muerte, esa distribución sigue sin reflejarse por completo en el Registro.

Cuando se formalice, permitirá conocer cuánto aumenta el patrimonio inmobiliario de Begoña Gómez gracias a los beneficios familiares de los negocios relacionados con la prostitución.