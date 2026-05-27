La UCO entra en Ferraz a requerir información sobre la financiación del PSOE en el marco del 'caso Leire-SEPI'

La investigación también apunta a un rescate público a la empresa Tubos Reunidos y a otros préstamos y contratos presuntamente amañados.

Los investigados, Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, están implicados en, al menos, cinco amaños valorados en unos 132 millones de euros.

El juez investiga una posible trama corrupta en el llamado caso Leire/caso SEPI, que habría cobrado comisiones ilegales entre 2021 y 2023.

La UCO ha acudido a la sede nacional del PSOE en Madrid para requerir información sobre la financiación del partido, por orden del juez Santiago Pedraz.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este miércoles a la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

Lo ha hecho por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga, bajo secreto de sumario, una pieza separada del llamado caso Leire/caso SEPI relativa a la financiación del Partido Socialista.

Los agentes de la UCO están autorizados a practicar un registro de la sede de la formación si el PSOE no facilita la documentación requerida.

En esta causa, Pedraz ya investiga a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, junto a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el constructor Antxon Alonso, amigo y socio del exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán.

En el marco de una pieza secreta de este procedimiento, el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha autorizado a los agentes de la UCO a acudir, desde primera hora de esta mañana, tanto a la sede socialista como a otras entidades, por el momento desconocidas.

En el llamado caso Leire/caso SEPI, Pedraz investiga a Díez, Fernández y Alonso por, supuestamente, formar parte de una trama corrupta dedicada, entre 2021 y 2023, a cobrar comisiones ilegales a empresas a cambio de desplegar ciertas influencias.

Según un informe de la UCO, los tres habrían participado en, al menos, cinco amaños, en operaciones que suman un valor total aproximado de 132 millones de euros.

Entre otros asuntos, la supuesta red criminal habría influido en un rescate público, concedido a la empresa Tubos Reunidos, por importe de 112,8 millones de euros. También, en la concesión de préstamos, de menor cuantía, por parte de la SEPI y el presunto amaño de otros contratos.

Los tres investigados, además, empleaban un grupo de WhatsApp denominado Hirurok, que se traduce del euskera como "Nosotros tres".

Por otro lado, otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno (Juzgado Central de Instrucción 2), investiga, en otro procedimiento, supuestas irregularidades en la contabilidad del PSOE.

Asimismo, otro magistrado, Arturo Zamarriego, también investiga a Leire Díez en otro procedimiento. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid indaga en las supuestas maniobras de la fontanera del PSOE para desbaratar las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y de, precisamente, la UCO.

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