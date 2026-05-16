Tellado afea a Sánchez el "ninguneo" a Canarias por el hantavirus: "Los trataron como si fuesen sus mayordomos"

Las claves

Las claves Generado con IA Miguel Tellado critica al Gobierno de Pedro Sánchez por el "ninguneo" al Ejecutivo canario en la gestión del MV Hondius afectado por hantavirus. Tellado acusa al Gobierno central de tratar a los gobernantes canarios como "mayordomos" y de ocultar información y filtrar conversaciones privadas. El líder del PP reclama un trato igualitario para todas las comunidades y promete recuperar el respeto institucional si gobiernan tras las próximas elecciones. Durante un acto en Canarias, Tellado agradeció el trabajo del PP canario y advirtió que la forma de gobernar cambiará si el PP llega al poder en 2027.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afeado este sábado el "ninguneo" del Gobierno liderado por Pedro Sánchez al Gobierno de Canarias con la gestión sanitaria del 'MV Hondius', afectado por hantavirus: "Han tratado a vuestros gobernantes como si fuesen sus mayordomos".

Tellado, acompañado del presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha intervenido este sábado en un acto con afiliados y simpatizantes de la formación en Canarias en la capital grancanaria. La formación ha aprobado durante la jornada previa su comité de campaña de cara a las elecciones previstas para 2027.

En nombre de la dirección nacional del partido, Tellado ha agradecido el "buen trabajo" realizado por el Partido Popular canario en el archipiélago: "Estamos a dos mil kilómetros de distancia pero, desde luego. vuestra dedicación la sentimos, la apreciamos y la agradecemos", ha aseverado el secretario nacional de la formación.

Durante su intervención, Tellado ha considerado "inaceptable" el "desprecio" del Gobierno de España en la última semana a Canarias, "ninguneando" a la comunidad y tratando a sus gobernantes como si fuesen "mayordomos", mientras se "ocultaba información, tratando de engañar a la ciudadanía y se filtraban conversaciones privadas".

"Esa soberbia en la forma de gobernar, esas maneras inaceptables tienen los días contados, los días que le resten a este Gobierno antes de convocar las elecciones generales", ha dicho Tellado, que ha advertido que cuando los españoles cambien este gobierno con su voto "cambiará la forma de gobernar y de tratar a Canarias".

"España tiene que tener un gobierno que trate por igual a todos los territorios del país, a todos los ciudadanos, vivan donde vivan", ha clamado Tellado, que ha defendido un próximo Gobierno, liderado por el Partido Popular, que ejerza verdaderamente "la cogobernanza" dando a los presidentes regionales "el respeto que merecen".

"Recuperar el respeto"

Por otra parte, ha afirmado que "recuperar el respeto, en el más amplio sentido de la palabra", será el reto de su partido cuando gobierne en España, a partir de 2027.

Así lo ha proclamado en el acto, al que también han acudido los expresidentes del PP en las islas José Manuel Soria, Asier Antona y Australia Navarro.

Durante su intervención, el dirigente nacional del PP ha asegurado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez "vive en los minutos de la basura, en su peor momento" y "está visto para sentencia".

Tellado se ha referido a José Luis Ábalos y ha advertido de que si resulta condenado, Pedro Sánchez será "reprobado", ya que, a su juicio, "el destino de uno está ligado al del otro" porque el ex secretario general del PSOE fue "el alter ego" del presidente y secretario general de los socialistas.