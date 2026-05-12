Ábalos aprovechó una visita oficial a Feijóo para tener otro trío con dos prostitutas a las que Transportes dio salvoconductos en la covid como "asesoras"

El encuentro tuvo lugar en un hotel de Santiago de Compostela, y las conversaciones intervenidas muestran la coordinación y discreción exigidas por Ábalos y su equipo.

La logística y contratación de las mujeres fue coordinada por Koldo García, asesor de Ábalos, quien también gestionó los viajes y la documentación.

El Ministerio de Transportes emitió salvoconductos oficiales para que las prostitutas viajaran a Galicia durante las restricciones por la pandemia, haciéndolas pasar por "asesoras externas".

José Luis Ábalos utilizó una visita oficial a Feijóo en Santiago para organizar un encuentro sexual con dos prostitutas, Lucía H. y Elena M. 'Mada', durante la madrugada del 8 al 9 de abril de 2021.

José Luis Ábalos aprovechó una visita oficial a Alberto Núñez Feijóo en Santiago de Compostela para tener un trío con dos prostitutas, Lucía H. y Elena M. (conocida como 'Mada'), la madrugada del 8 al 9 de abril de 2021.

Los whatsapps y los emails de Koldo García a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL revelan además que el Ministerio de Transportes dio salvoconductos a las prostitutas para que viajaran a Galicia saltándose la restricciones por la pandemia.

Los salvoconductos están emitidos en papel oficial del Ministerio de Transportes y está firmado y sellado por Ana María Aranda, jefa de la secretaría particular de José Luis Ábalos.

En el documento oficial se falsifica la profesión de las dos prostitutas. El Ministerio de Transportes hizo pasar a las dos mujeres como "asesoras externas de la secretaría del ministro".

Este periódico ha tenido acceso a las conversaciones en las que Koldo García contrató a Lucía y 'Mada' y después organizó el desplazamiento de las prostitutas para que tuvieran relaciones sexuales con Ábalos antes de reunirse con el entonces presidente de la Xunta de Galicia.

La cita oficial entre el ministro de Transportes y Feijóo comenzó a las 10:00 horas del 9 de abril de 2021.

El encuentro formaba parte de la agenda institucional del ministro en plena etapa de restricciones por la pandemia y con los cierres perimetrales vigentes por la Semana Santa.

Contratación de las prostitutas

La secuencia comenzó el 6 de abril de 2021, dos días antes del viaje. Ese día, Koldo contactó con Lucía H. para plantearle el viaje a Galicia y ver si podía acompañar al ministro junto a alguna amiga.

Lucía, de 22 años en ese momento, era una de las mujeres de confianza de Koldo García para encontrar más prostitutas que acompañaran al Ministro durante sus viajes y sus fiestas.

Esta joven es una de las dos prostitutas que participaron también en la fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL este domingo.

"Vero tiene un examen el viernes. Como lo hacemos, puede ser el miércoles o le pregunto a andrea [sic]", respondió ella. Koldo planteó entonces otra posibilidad: "Si Vero no puede. Oye y Natalia [sic]".

Lucía rechazó esa opción de forma tajante: "No Natalia si que no tengo ni quiero tener relación ya con ella [sic]".

La conversación continuó con la búsqueda de otra acompañante. Lucía propuso a Andrea DLT., a la que describió como "la que fue la última vez sola porque yo no pude".

Andrea DLT. es la joven de 21 años en aquel momento que acompañó a Lucía al Parador de Teruel para hacer otro trío con Ábalos.

Koldo sabía que Ábalos no quería que Andrea se enterara de que quedaba con Lucía y otras mujeres y le pidió que valorara más opciones: "Mira ver si conoces a alguien más".

Tiempo después, Lucía le ofreció una nueva alternativa: "Tengo una amiga que quizás pueda, tiene 31 pero aparenta muchos menos. Te mando foto".

Koldo aceptó inmediatamente: "Pues si te va bien a ti. Perfecto".

Ábalos pide fotos

Ese mismo 6 de abril, Koldo informó a Ábalos de los cambios en la organización del viaje.

"Galicia", escribió el asesor junto a una fotografía. Ábalos respondió sorprendido: "¿No era Córdoba?".

Habitualmente, Ábalos y Koldo se referían a las prostitutas que les acompañaban a viajes o sus fiestas con los nombres de la ciudad de la que procedían o del viaje en el que la habían conocido.

Koldo aclaró entonces que Lucía viajaría finalmente acompañada de otra mujer distinta de Vero: "Sí. Pero lucia va con esta en vede Vero [sic]".

Ábalos no se sorprende por la negativa de la mujer: "Ya me extrañaba que viniera Vero". Koldo explicó el motivo: "No por que no quiere. Si no por que tiene examen".

El entonces ministro comentó después la apariencia de la nueva acompañante: "Pues esta nueva está bien pero parece más mayor que ellas". Koldo replicó: "Sí cabrón, qué ojo".

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, Ábalos daba siempre el visto bueno a las prostitutas mediante fotos de ellas que le enviaba Koldo y pedía que tuvieran menos de 30 años.

La conversación derivó posteriormente hacia el entorno de Lucía. "Flipo con los contactos de Lucía", escribió Ábalos antes de pedir discreción. "No quiero que se entere Andrea", aclaró.

Lucía y Andrea habían acompañado meses antes al ministro en su viaje a Teruel en una noche en la que Koldo tuvo que usar sus contactos en la Policía para borrar las huellas de lo ocurrido en el Parador.

Koldo respondió que ya había actuado para evitarlo: "Eso ya lo sé. Ya hice la gestión".

"¿Y?", insistió el ministro. "No se va enterar", garantizó el asesor.

Salvoconductos

Las conversaciones de Whatsapp muestran cómo Koldo asumió toda la logística del desplazamiento, como hacía de forma habitual con ayuda de su mujer Patricia Úriz.

Lucía preguntó qué documentación necesitaban para viajar en plena pandemia: "Dime si se necesita pcr justificante y tal [sic]". La respuesta de Koldo fue inmediata: "Mándame foto dni. Y yo me encargo de todo lo demás. Como siempre".

Ella volvió a preguntar por los controles sanitarios: "Y test COVID?". "No hace falta. Tranquila. Déjame a mi por favor", zanjó Koldo.

Ese mismo día, el asesor coordinó con Patricia Úriz la compra de los desplazamientos de ambas mujeres. Lucía viajó desde Córdoba hasta Madrid en AVE y posteriormente tomó un vuelo de Iberia con destino Santiago de Compostela.

El regreso se organizó mediante un vuelo de Vueling entre Santiago y Sevilla, completando después el trayecto hasta Córdoba nuevamente en tren.

Mada, por su parte, salió desde Madrid en un vuelo de Iberia hacia Santiago (el mismo en el que viajaba Ábalos, Koldo y Lucía) y regresó posteriormente a la capital en AVE.

El 7 de abril se produjo uno de los episodios más delicados de toda la secuencia.

En aquel momento seguían vigentes las restricciones de movilidad entre comunidades autónomas por el segundo estado de alarma decretado durante la pandemia.

Todas las comunidades autónomas, salvo Baleares y Canarias, mantenían cierres perimetrales obligatorios.

Para justificar los desplazamientos, Koldo remitió a Lucía sendos permisos de movilidad firmados y sellados por el Ministerio de Transportes. En esos documentos, ambas mujeres aparecían identificadas como "asesoras externas de la secretaría del Ministerio".

Permiso de movilidad para Lucia. EL ESPAÑOL

Permiso de movilidad para Elena. EL ESPAÑOL

Ana María Aranda, secretaria jefa de Ábalos, fue la encargada de elaborarlos y enviárselos previamente a Koldo.

Aranda declaró en el juicio en el Tribunal Supremo hace unas semanas y sus palabras revelaron el polémico funcionamiento interno en el Ministerio.

Preguntada por Jésica Rodríguez, afirmó que la pareja de Ábalos le había acompañado en viajes oficiales dentro y fuera de España.

También fue cuestionada por los salvoconductos como los que esta vez elaboró para Lucía H. y Elena M. 'Mada'.

Aranda explicó que era ella quien los cumplimentaba siguiendo instrucciones directas de Koldo, utilizando modelos oficiales que le facilitaban desde el propio Ministerio.

Hotel en Santiago

El 8 de abril, Patricia remitió a Koldo la reserva hotelera a nombre de Lucía H. en el NH Collection Santiago de Compostela. La documentación de la reserva indicaba "una noche" y "dos adultos".

Ese mismo día José Luis Ábalos, Koldo García, Lucía y Mada viajaron a Galicia. Los cuatro viajaron en el mismo avión aunque en lugares diferentes.

Antes de subirse a la aeronave Koldo habla con Lucía para realizar el abono de la habitación.

"Al llegar págala si te piden y te doy luego yo". Koldo después sentencia: "Si no te daré en el avión dinero".

Las conversaciones posteriores muestran que las dos mujeres tuvieron tiempo libre tras su llegada a Santiago.

Comieron por su cuenta y estuvieron en el hotel hasta la cena. Lucía incluso realizó un examen online durante la tarde en la habitación.

A las 20:00 aproximadamente quedó fijado el encuentro entre las prostitutas y José Luis Ábalos.

"Sobre qué hora os vemos?", preguntó Lucía. "Creo que 20 horas", respondió Koldo.

"Vamos a descansar un poco", escribió ella después. El asesor de Ábalos contestó entonces: "Mandarme foto descansando".

Lucía envió posteriormente una fotografía de Mada en la cama del hotel acompañada del mensaje: "Está dormida [seguido de emoticonos de risas]".

El trío de Ábalos

Tras la cena, Lucía y Mada acudieron a la habitación de José Luis Ábalos en el hotel .

Según la conversación mantenida al día siguiente con Koldo, permanecieron allí hasta alrededor de las 3:30 de la madrugada, aunque finalmente no durmieron con el ministro pese al deseo de Ábalos de que sí que lo hubieran hecho.

El 9 de abril por la mañana, Lucía escribió a Koldo: "Ayer no te quise despertar". Koldo le preguntó directamente: "Una cosa dormisteis en donde el [sic]".

La respuesta fue negativa: "Noo. Dormimos en nuestra habitación. Quería dormir con nosotras el? [sic]". "No nos dijo nada", matizó Lucía.

El asesor volvió a preguntar: "A qué hora os fuisteis [sic]". Lucía explicó que su compañera debía levantarse temprano: "Y como Mada tenía que despertar a las 7. A las 3 y media casi".

A las 10 horas, seis horas después de que las prostitutas abandonaran la habitación de Ábalos, el ministro mantuvo la reunión institucional con Feijóo prevista en la agenda oficial.

Mientras tanto Lucía H. aprovechó el desayuno del hotel a instancias de Koldo y horas más tarde partiría, en avión, rumbo a Sevilla.

La mañana posterior al encuentro en el hotel, Ábalos trató de conseguir el teléfono de 'Mada'.

Según los mensajes intervenidos, inicialmente se lo pidió directamente a ella, aunque después optó por trasladar la gestión a Lucía para evitar incomodidades.

"Le pedí el teléfono a Elena (Mada) pero luego preferí decírselo a Lucia para que no se molestara y quedó en enviármelo. Si lo tienes pásamelo", escribió Ábalos a Koldo el 9 de abril.

Koldo respondió que lo conseguiría: "Ok. No lo tengo pero lo pido". El ministro acabó frenando la gestión: "Ya se lo pedí yo a Lucía. Déjalo".

Koldo le respondió entonces: "Jefe por favor no tengas los teléfonos [sic]".

Posteriormente hablaron sobre la posibilidad de organizar otro viaje la semana siguiente, esta vez a Zaragoza.

Mada no podía acudir y Lucía quería viajar con Vero. Como la preferencia de Ábalos era Mada, la propuesta terminó quedando descartada.

La pastilla azul

La secuencia de mensajes relacionados con este viaje ministerial a Santiago de Compostela concluyó el 10 de abril con otro intercambio entre Ábalos y Koldo.

El exministro remitió a su asesor una fotografía de una pastilla azul de viagra [un medicamento para la disfunción eréctil en hombres] dentro de un blíster acompañada del mensaje: "Me ha aparecido en una chaqueta!!! [sic]".

La reacción de Koldo fue inmediata y nerviosa: "Yo te mato". Acto seguido le pidió que, en caso de problemas, dijera que la pastilla era suya: "Pues di que es mia. Que claro está es verdad [sic]".

Ábalos trató de tranquilizarlo: "Nadie la ha visto". "Gracias a dios. Tírala [sic]", insistió Koldo.