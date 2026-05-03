Cuatro personas mueren ahogadas, dos de ellas niños de 11 y 14 años, en una playa de Oliva (Valencia)

Una playa de Valencia a finales de abril. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Cuatro personas fallecieron ahogadas en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), entre ellas dos menores de 11 y 14 años. El suceso tuvo lugar a última hora del sábado y fue confirmado por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Además de los fallecidos, dos hombres de 46 años fueron trasladados al Hospital de Gandía con síntomas de ahogamiento. Entre las víctimas mortales también se encuentran una mujer de 52 años y un hombre cuya edad no se ha especificado.

Cuatro personas fallecieron por ahogamiento a última hora del sábado, dos de ellas menores de 11 y 14 años, en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), según han informado este domingo fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 10:05 horas de la mañana de este sábado el CICU recibió un aviso por ahogamiento en la citada playa de Oliva y hasta el lugar se desplazó un SAMU, que confirmó el fallecimiento de cuatro personas.

Los fallecidos son dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que se desconoce la edad.

Además, dos hombres de 46 años fueron trasladados con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía (Valencia).

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