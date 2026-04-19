Ayuso carga contra el 'guateque de la izquierda en Barcelona' y critica que no defiendan la democracia en Venezuela

María Corina Machado agradeció el reconocimiento y aseguró que Venezuela será libre, recordando la lucha de los venezolanos contra la tiranía y la censura.

La presidenta madrileña acusó al Gobierno de Sánchez de rodearse de representantes de "narcoestados" y de maquillar la política exterior española.

Ayuso entregó la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la líder opositora venezolana María Corina Machado, destacando su lucha contra las dictaduras.

Isabel Díaz Ayuso critica la cumbre 'En Defensa de la Democracia' en Barcelona, calificándola de "guateque del comunismo moderno" y señalando que no se defiende la democracia en Venezuela.

En una jornada marcada por la polarización de dos modelos políticos contrapuestos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a agitar el tablero nacional con una crítica feroz hacia el Gobierno central.

Mientras la presidenta regional imponía la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, el presidente Pedro Sánchez encabezaba en Barcelona la IV Cumbre 'En Defensa de la Democracia'

Desde el kilómetro cero, la presidenta madrileña no escatimó en calificativos para referirse al encuentro en la ciudad condal, tildándolo de un "guateque del comunismo moderno".

Para Ayuso, la reunión de líderes internacionales y sectores de la izquierda en Barcelona no es más que una puesta en escena vacía que ignora la erosión de las libertades en la región latinoamericana, con especial énfasis en el régimen venezolano.

La estrategia de Ayuso ha sido clara: confrontar visual y dialécticamente la "foto de Barcelona" con la "foto de Madrid".

En su discurso, la presidenta regional subrayó que, mientras en la capital catalana se hablaba de democracia de forma abstracta, en Madrid se condecoraba a quien "pone el cuerpo y el alma" para recuperarla en el mundo real:

"Es vergonzoso ver cómo el socialismo del siglo XXI se va de guateque a Barcelona para darnos lecciones de democracia, mientras son incapaces de señalar con el dedo a las dictaduras que encarcelan a la oposición en Venezuela".

Nos dan lecciones los del guateque en Barcelona, que llaman a “defender la democracia como sea”.



¿Será como en tantas naciones donde han secuestrado las urnas? pic.twitter.com/UgiDn47Q2P — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 18, 2026

La crítica de Ayuso no solo se centró en la forma, sino en el fondo de la política exterior española. La presidenta acusó a Sánchez de rodearse de representantes de lo que ella denomina "narcoestados".

Según la mandataria madrileña, la cumbre de Barcelona es una "operación de maquillaje" para un Ejecutivo que, a su juicio, está "carcomiendo el sistema público" y atacando la independencia judicial y la libertad de prensa en España.

"¿Qué es defender la democracia? ¿Ir contra la Justicia y los medios independientes? Ese es el camino de la tiranía", sentenció.

Tras el discurso, la presidenta ha salido junto a María Corina Machado al balcón de la Real Casa de Correos, la que ha denominado como "la casa de la libertad".

"En esta plaza hemos alzado la voz juntos contra las dictaduras en representación de las millones de personas que se han visto forzadas a dejar atrás su tierra, pero han encontrado en Madrid su nuevo hogar”, ha aseverado Ayuso.

Machado y su regreso a Venezuela

"Desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase desde la cual regresaremos juntos, millones, a reconstruir un país del que estamos orgullosos", dijo la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en la sede del Gobierno regional madrileño.



"Para mí es un honor inmenso, en nombre de todos los venezolanos, recibir esta medalla de oro de la Comunidad de Madrid, un reconocimiento a cada uno de los ciudadanos de mi país, dentro y fuera de Venezuela que han arriesgado su vida por la libertad", dijo en su discurso.