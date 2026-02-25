El CESID detectó la "participación activa" de varios de sus mandos en el golpe del 23-F y gestiones para encubrirlo

Informes desclasificados aseguran que seis agentes de los servicios secretos participaron "activamente" y "o bien conocían los hechos antes, planificaron apoyo operativo y trataron de encubrirlo".

Las claves nuevo Generado con IA Al menos seis agentes del CESID participaron activamente en el golpe de Estado del 23-F, realizando gestiones previas y posteriores para encubrirlo. El informe desclasificado menciona contactos con las embajadas de Estados Unidos y el Vaticano antes del golpe, y la activación de la "operación Mister" para alterar pruebas tras el fracaso. Solo dos de los implicados fueron juzgados, mientras que otros causaron baja voluntaria o fueron apartados del CESID, sugiriendo una purga interna tras el golpe. El entonces secretario de Estado de EE.UU., Alexander Haig, calificó el golpe como "un asunto interno" de España, mostrando una reacción polémica.

Los documentos desclasificados sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 muestran la implicación de al menos seis agentes del CESID (antecedente del CNI), con gestiones previas como contactos con las embajadas de Estados Unidos y el Vaticano en Madrid y posteriores para encubrir a los autores.

"De las investigaciones realizadas se ha podido comprobar que algunos miembros de esta unidad participaron activamente en los hechos del 23-F. Esta participación se concreta en número de seis personas que o bien conocían los hechos antes del 23 o que planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos del día 23", asegura el informe en poder del Ministerio de Defensa.

Además, asegura que otros miembros del CESID "adoptaron posturas de solidaridad" con los que participaron activamente en el golpe.

El informe sin fecha ni firma asegura que conocimiento previo tenían los capitanes García Almenta y Gómez Iglesias, el sargento Miguel Sales y el cabo Monge Segura. Este informe preliminar afirma también que hay indicios de que también lo conocía el comandante Cortina, que finalmente fue juzgado y absuelto.

Gómez Iglesias sí fue juzgado y condenado, pero el resto, según la relación de nombres incluida, no fueron procesados, pero sí causaron baja voluntaria posteriormente en el centro y abandonaron el Ejército o fueron sacados de la unidad. Es decir, se da a entender que se produjo una purga interna de los implicados, aunque sólo dos se sentaron en el banquillo.

Se asegura que esos militares activaron tras el fracaso del golpe la llamada "operación Mister" para encubrir a los autores y modificar para ello los datos sobre sus movimientos. Y se mencionan "acciones de indisciplina" de algunos de ellos.

Se habla también de reuniones previas al 23-F del comandante Cortina con el embajador de Estados Unidos y el nuncio del Vaticano en España.

Este dato se completa con el hecho de que en el interrogatorio del fiscal a Tejero se asegura: "Aunque no le gusta el Rey, se unió a la Operación porque le aseguraron que en los contactos con el extranjero (EEUU y Santa Sede), se admitiría mejor el golpe si figuraba la Corona".

El apartado de documentos en poder de Exteriores recoge la tibia y polémica reacción del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, asegurando que el golpe era "un asunto interno" de España.