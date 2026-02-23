"¿Hablaste con el canario?": el constructor Ruz indicó a Koldo qué obra quería y la ganó tras cenar con Ángel Víctor Torres

La Guardia Civil investiga si hubo amaño en la valoración subjetiva y si la empresa de Ruz tuvo acceso a información clave de los pliegos antes de presentar su oferta.

Conversaciones previas muestran que Ruz y Koldo daban por hecho que sus gestiones con el entorno de Torres tendrían éxito en la adjudicación de la obra.

Tras una cena en la residencia oficial del entonces presidente canario, la licitación de la obra se reactivó y la constructora de Ruz ganó el concurso con la peor oferta económica, pero máxima puntuación en criterios subjetivos.

El constructor José Ruz pidió a Koldo García ayuda para obtener la obra del Edificio Royal en Las Palmas antes de una cena con Ángel Víctor Torres.

El constructor José Ruz indicó a Koldo García que quería la obra del Edificio Royal en Las Palmas antes de la cena que tuvo lugar en la casa oficial del entonces presidente de Canarias Ángel Víctor Torres.

Los nuevos mensajes secretos del 'KoldoGate', a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, revelan que Ruz envió a la mano derecha de José Luis Ábalos el enlace de la licitación pública para que hablara con "el canario", tal y como denominaban en clave al ahora ministro Torres.

El dueño de la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) preguntó el 15 de diciembre de 2021 a Koldo García: "Has hablado con el canario? [sic]". Algo a lo que el asesor de Koldo respondió: "No me mandaste la reseña. Pero ya está solucionado".

A la mañana siguiente, Ruz le hizo llegar a Koldo el expediente de contratación pública "PA_OB_21_01", es decir, la "reforma interior y acondicionamiento del Edificio Royal para albergar la delegación, en Las Palmas de Gran Canaria, de la Agencia Tributaria Canaria".

Cinco días después, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (TACPC-Canarias) resolvió a favor de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas un recurso contra la licitación. Quedando anulado el pliego al completo.

Ninguna empresa pudo presentar ofertas y la licitación quedó congelada. La cronología de los hechos en los meses siguientes da peso a la frase "ya está solucionado" que Koldo le dijo a Ruz.

No fue hasta cuatro días después de la cena celebrada el 9 de febrero de 2022 en casa de Ángel Víctor Torres, cuando los pliegos de la licitación fueron nuevamente publicados.

Finalmente, la constructora de Ruz se llevó el concurso. Realizó la peor oferta económica, pero recibió la máxima puntuación en criterios subjetivos.

Koldo García, de espaldas, con el constructor José Ruz en una imagen tomada por la Guardia Civil durante los seguimientos al exasesor de Ábalos. EL ESPAÑOL

El deseo de Ruz de lograr esa obra en Canarias ya queda reflejado en whatsapps previos. En junio de 2021, el constructor le escribió a Koldo: "Pero tus amigos canarios harán lo que dijeron, no?". En referencia a Ángel Víctor y su equipo en la Presidencia de Canarias.

A lo que el asesor de Jose Luis Ábalos respondió: "Sí, con la otra si". Dando a entender que las gestiones tendrían éxito con una de las obras que deseaba lograr.

La cena en Las Palmas

Tal y como ha desvelado EL ESPAÑOL, según los whatsapps secretos de Koldo García, Ángel Víctor Torres cenó en su casa con José Luis Ábalos, el exasesor del Ministerio de Transportes y el constructor José Ruz cuatro días antes de licitar la obra en la que le adjudicó 7 millones de euros.

Aquella cena comenzó a gestarse entre Koldo García y Ángel Víctor Torres el 2 de febrero: "La semana que viene el miércoles quieres en la Palma [sic, confunde La Palma con Las Palmas]", le preguntó al entonces presidente canario el asesor de José Luis Ábalos.

Días antes Koldo García ya le había pedido permiso a Ábalos para viajar a Las Palmas "alejados" de él junto con su "amigo valenciano", en referencia al constructor Ruz. Ese día Ábalos estaba de viaje institucional como diputado en la isla.

Nuevos whatsapps recopilados por EL ESPAÑOL, desvelan que Ábalos no fue el único al que Koldo anunció que viajaría acompañado.

El 29 de enero, le escribió a Jorge González, secretario de Organización del PSOE en Canarias y mano derecha de Ángel Víctor Torres, anunciándole: "La semana del 7 te veo. Para un café".

Tras esto, Koldo le anuncia: "Voy con mi amigo". A lo que Jorge González no duda ni pregunta quién es su amigo, y responde: "En serio? Fenomenal" [sic]. A lo que el asesor de Ábalos responde: "Quiero verte y estaré una noche".

El "amigo" de Koldo García es José Ruz, ya que así se refería al constructor cuando hablaba con altos cargos del Gobierno o del PSOE.

La cena se llevó a cabo en la residencia oficial del presidente en Las Palmas, la misma dirección que Ángel Víctor envió a Koldo en las horas antes de que se llevara a cabo la cena a la que asistieron José Luis Ábalos y el constructor José Ruz.

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha negado que cenara con el empresario Ruz para tratar la licitación de la obra del Edificio Royal. También ha atribuido esas informaciones a "otro paso más para intentar desgastar al Gobierno con mentiras y falsas acusaciones".

Torres no indica con qué personas cenó aquel 9 de febrero de 2022 en su residencia oficial, ni tampoco da respuesta a qué se debían los agradecimientos de Koldo a la mañana siguiente a la reunión.

"[...] Gracias de corazón. [...] Siempre a tu disposición [...]", le escribió la mano derecha de Ábalos al presidente de Canarias.

La adjudicación

Días después de la cena en la residencia oficial de Ángel Víctor Torres, la dirección de la Agencia Tributaria Canaria acuerda iniciar un nuevo expediente de contratación denominado "PA_OB_22_01".

El nuevo expediente se publica con el mismo objeto que el anterior corrigiendo las deficiencias de los pliegos.

Tras la presentación de las ofertas por parte de las ocho empresas que se presentaron al concurso, la constructora de José Ruz obtuvo la máxima puntuación en los criterios sometidos a juicio de valor, pese a presentar la peor oferta económica.

La Guardia Civil, a través de la UCO, investiga si existió amaño en la valoración subjetiva y si Levantina tuvo acceso a información clave de los pliegos antes de presentar su propuesta.