Un destacado militante del PSOE andaluz gestionó con Aldama la compra del chalet para Ábalos en Cádiz

El empresario Víctor de Aldama, considerado el conseguidor del caso Koldo y calificado por la Guardia Civil como "nexo corruptor", echó mano de un militante socialista para tratar de comprar un chalé en Cádiz que acabaría disfrutando el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Aldama, tal y como consta en el sumario de la causa, adquirió la propiedad en julio de 2021. Y, según acreditan los wasaps en poder de EL ESPAÑOL, cinco meses antes de esa fecha, su primera opción para ello fue contar con la colaboración de Cristian Corvillo, un destacado miembro del PSOE andaluz.

Este periódico ha tenido acceso a una conversación entre ambos fechada a finales de enero de 2021. "Me han pasado la información para ver si me interesaba y empezar a pedir todo lo que necesitemos", le expresa Corvillo al comisionista de la Operación Delorme, investigada en la Audiencia Nacional. "Lo de la villa se puede ver en función del comprador, garantías, etc.", añade unos minutos después.

Aldama implica en esta operación a un tal Henrique. Se refiere a Henrique Rodríguez Guillén, un empresario venezolano dedicado a la compraventa de petróleo. Concretamente, es presidente de SueloPetrol SL, vinculada a la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Finalmente, este intento no fructificó y Aldama tuvo que buscar otra vía. Ya sin contar con Corvillo, adquirió el chalé a través de uno de sus socios, Claudio Rivas, propietario —en la sombra— de la empresa Villafuel SL, también dedicada a los hidrocarburos. Pero, para dicha compra, ambos usaron otra de las empresas vinculada a Rivas, Have Got Time SL, una sociedad instrumental recién creada.

De hecho, actualmente, Aldama está en prisión, pero no por el caso Koldo, sino tras haber sido detenido junto a Rivas por un supuesto fraude en el IVA de empresas de fuel por valor de más de 182 millones de euros. Ambos, precisamente, comparten celda en la prisión de Soto del Real.

EL ESPAÑOL ya publicó que Aldama era el propietario real del chalé. Ubicado en La Línea de la Concepción (Cádiz), fue alquilado en verano de 2021 por Ábalos. En un wasap fechado el 13 de abril de 2021, poco antes de acabar comprando el inmueble, la secretaria de Aldama apremiaba a éste a reunir el dinero y ultimar las gestiones para cerrar la venta.

"Jefe, me temo que la vivienda de La Línea de la Concepción la vamos a perder. Claudio [Rivas] no me coge el móvil. Desde ayer tarde, le he llamado tres veces... ya no se fían después de lo que ya pasó con Henrique", advirtió Piedad Losada a Aldama. La secretaria, en efecto, menciona de nuevo a Henrique Rodríguez Guillén. Es decir, al primer intento infructuoso de comprar el chalé.

Ábalos fue destituido como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE en junio de 2021. El 17 de agosto, Claudio Rivas, en un mensaje enviado a Aldama a través la app Signal, se quejó de la deuda que les dejaba el político. Lo hacía sin mencionarle expresamente: "Y el inquilino de la playa sin pagar la mensualidad...".

José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados.

En efecto, Ábalos sólo pagó el mes de entrada, en julio de 2021, y los dos de fianza por el chalet de lujo, ubicado en la urbanización de La Alcaidesa. No volvió a hacer ningún desembolso por la vivienda y fue desahuciado en diciembre.

Por ello, la sociedad Have Got Time SL envió un burofax, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, a José Luis Ábalos. Lo hizo el 12 de octubre de 2021 para instarle a que pagara las mensualidades pendientes o a que abandonara el chalet a cambio de perdonarle la deuda contraída.

Víctor de Aldama está investigado en el llamado caso Koldo como presunto conseguidor/comisionista de la trama dedicada, supuestamente, a cobrar comisiones ilegales a través de diversos contratos públicos. Ahora bien, el sumario de la causa incluye (aparentes) tejemanejes en otras esferas.

El caso toma el nombre de otro de los principales investigados Koldo García, el principal asesor de Ábalos cuando éste era ministro y quien habría sido una de las puertas de Aldama a la Administración. Por su parte, el juez que investiga estos hechos, ya ha solicitado al Supremo la imputación de Ábalos.

Los hermanos Corvillo

No es la primera vez que el nombre de Cristian Corvillo aparece vinculado a la llamada trama Koldo. Este periódico ya publicó que su hermano, Rubén Jonás Corvillo, concejal del PSOE, pagó a Aldama el aval para que un Ayuntamiento andaluz, dirigido por esta formación, le adjudicara gratis dos hoteles durante 40 años.

En efecto, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y diputado del Partido Socialista en el Congreso, adjudicó la cesión de dos edificios municipales para uso hotelero durante cuatro décadas a una empresa gestionada por el conseguidor/comisionista.

Se trata de World Magic In The Villages SL. No pagó ningún canon, además de ser la única compañía que se presentó al concurso.