Rudy Fernández, Antonio Huertas, los marchadores de oro y el Proyecto ProFuturo, Leones de El Español

El mundo acelera implacable. No se detiene ante nada ni por nadie. Y mientras Elon Musk presenta robots humanoides autónomos o la inteligencia artificial amenaza puestos de trabajo y la propia utilidad del ser humano en tantas áreas, la cruda realidad nos ha hecho darnos cuenta de lo vulnerables que somos y de lo necesarios que son quienes representan los valores de la solidaridad, del trabajo en equipo, de la preocupación por las personas, por el compañero de al lado.

La evolución tecnológica debe ir de la mano de la evolución social para no llevar a la sociedad a un callejón sin salida. Necesitamos personas, líderes que nos muestren el camino, que guíen al resto en la dirección correcta, que nos pongan en el camino de la innovación y la capacidad de priorizar la acción en las personas, que ejemplifiquen cómo el camino de los sueños se pavimenta con el sudor y el esfuerzo, con el sacrificio y la dedicación, que no permitan dejar a nadie atrás y nos obliguen a romper con las desigualdades y las brechas que nos acechan por doquier.

Es por todo lo anterior que EL ESPAÑOL ha decidido galardonar con los premios Los Leones 2024 a Antonio Huertas, CEO de Mapfre; Rudy Fernández, jugador de baloncesto; los marchadores olímpicos María Pérez y Álvaro Martín; y a Proyecto ProFuturo. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 30 de octubre en el Hotel Four Seasons de Madrid a partir de las 20.00 horas.

Como es tradición, este diario entregará un año más sus galardones en los ámbitos de la empresa, el deporte y la solidaridad. En esta última categoría ya han sido premiados el director de Open Arms Óscar Camps, el joven Ignacio Echeverría -a título póstumo-, Fernando Raigal -el buzo español que colaboró en las labores de rescate de niños tailandeses atrapados-, Francisco Luzón -exbanquero y creador de la Fundación que lleva su nombre para combatir la ELA, ya fallecido-, la Fundación La Caixa, las Fuerzas Armadas -por su labor durante la crisis del coronavirus-, la embajada española en Kabul y las mujeres de Mariúpol, además de la organización Woman Action Sustainability (WAS).

En el campo de la empresa, los galardonados han sido Pablo Isla (Inditex); Florentino Pérez (ACS); Francisco González (BBVA); Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola); Francisco Reynés (Naturgy); las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Moderna por sus vacunas contra la Covid, José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona; y, ya en 2023, José María Álvarez-Pallete (Telefónica).

En el ámbito del deporte los galardonados han sido Carolina Marín, Rafael Nadal, Sergio Ramos, el deporte femenino español, Pablo Laso, la atleta paralímpica Marta Fernández, Carlo Ancelotti y la campeona del mundo con España Olga Carmona.

Antonio Huertas

Antonio Huertas (Villanueva de la Serena, Badajoz, 1964) se incorporó a Mapfre en 1988, grupo que dirige desde 2012 y de cuya fundación también es presidente desde 2014. Desde que llegó a la presidencia su apuesta por la capacidad de transformación de la compañía, la innovación y la capacidad de priorizar la acción de Mapfre en las personas, tanto en los clientes como en el conjunto de grupos de interés, han sido su sello personal. Además, en 2023, impulsó una profunda renovación de estructuras y equipos y el rediseño del Plan Estratégico para dotar de mayor flexibilidad, anticipación y adaptación al en torno a la compañía.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Huertas ha convertido a Mapfre en la aseguradora española más grande del mundo, con presencia en cerca de 40 países, siendo asimismo la multinacional líder en Latinoamérica. De hecho, su acción directa ha permitido registrar en 2024 un crecimiento rentable en prácticamente todos los mercados del Grupo, con un incremento conjunto del resultado del 46% en el primer semestre del año hasta los 462 millones de euros.

Firme defensor de la importancia de la formación para el desarrollo económico y social, Huertas es, además, presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, desde el que ha impulsado una gran alianza público-privada con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y fomentar el emprendimiento en la región. Es, asimismo, presidente de Alumni de la Universidad de Salamanca y forma parte del Consejo Asesor Internacional del Instituto San Telmo, del Consejo de Deusto Business School, y del Board de “ClosinGap”, una asociación de empresas líderes comprometidas con la reducción de la brecha de género.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha impulsado siempre la innovación y el desarrollo tecnológico como ejes de la transformación de Mapfre, y la importancia de los valores sociales en la cultura empresarial. Mantiene un fuerte compromiso, a título profesional y personal, con la defensa del papel de la empresa como motor de desarrollo social y económico en las comunidades, realzando la inclusión, diversidad e igualdad de oportunidades y la educación como base del progreso social.

Rudy Fernández

El último día que Rudy Fernández (Palma de Mallorca, 1995) jugó al baloncesto profesional, el Wizink Center le despidió con 12.500 personas en pie aplaudiendo durante 15 minutos. Una ovación que ejemplifica mejor que nada lo que él ha supuesto para el deporte español en general y para el baloncesto en particular.

Rudy Fernández, con el título de la Euroliga 2023 Real Madrid

De sus inicios en el Joventut de Baladona formando la inolvidable 'Doble R' junto a un Ricky Rubio adolescente hasta sus 13 años gloriosos vistiendo la blanca del Real Madrid y sin olvidar su paso clave por La Familia de la Selección Española, el mallorquín siempre destacó por su liderazgo, su creatividad, su inacabable evolución como jugador y como líder, para, en los años finales, ser el guía de las futuras estrellas y el capitán de las últimas generaciones del basket patrio.

Si bien su paso por la NBA -deseado al principio tras la final olímpica de 2008, ilusionante por su concurso de mates junto a Pau Gasol y decepcionante al final por la falta real de oportunidades- fue más corto de lo deseado, su vuelta a la ACB con el Real Madrid inauguró una etapa de dominio absoluto tanto en la liga como en la Euroliga, que llevó a los blancos a ser uno de los mejores equipos del mundo.

Con 754 partidos en ACB y 266 con España -récord absoluto-, Rudy Fernández atesora 34 títulos mayores en sus vitrinas. Empezando por tres Euroligas, 7 ligas o 6 copas del Rey y terminando con sus dos oros mundiales (2006 y 2019), sus dos platas olímpicas frente a Estados Unidos (2008 y 2012) o sus cuatro Eurobasket (2009, 2011, 2015 y 2022), probablemente el de Rudy sea el palmarés más amplio, más extenso en el tiempo y con títulos de mayor valor del baloncesto español. Una leyenda.

María Pérez y Álvaro Martín

Con la torre Eiffel enmarcando una foto perfecta, María Pérez (Orce, Granada, 1996) y Álvaro Martín (Llerena, Badajoz, 1994) se convirtieron en dos protagonistas insustituibles de la delegación española en los Juegos Olímpicos de París. No porque subieran al podio de forma individual, primero, y juntos de la mano, después. No. Ellos son y serán para siempre los primeros campeones olímpicos de la marcha mixta, de esos relevos que nos hicieron disfrutar y saltar con su triunfo. Y también son los primeros españoles con triple corona: campeones olímpicos, mundiales y europeos. Siempre de la mano.

Campeones de Europa en Berlín 2018 y campeones del mundo en Budapest 2023, María y Álvaro eran dos de las mayores ilusiones españolas en París y cumplieron con creces con las esperanzas depositadas sobre ellos. En una mañana emocionante, dieron la sexta y la séptima medalla para la marcha española en la historia de los Juegos. Primero él, con el bronce, y luego ella, con la plata. Sin embargo, faltaba lo mejor.

A cuatro días de acabar los JJOO, los españoles se presentaban como favoritos en una prueba por parejas novedosa, que sustituyó en esta edición a los tradicionales 50km. María y Álvaro siempre aguantaron en cabeza, mientras otros competidores se unían o se quedaban atrás, y acabaron cruzando la meta en primerísimo lugar. La atleta de Orce rompió la cinta, mientras el de Llerena esperaba para fundirse en un abrazo y celebrar con la bandera española en el corazón de París.

María Pérez, que ahora sueña con Los Ángeles 2028, fue abanderada en la ceremonia de clausura en el Stade de France, junto a Jordan Díaz, oro en triple salto. Álvaro Martín, por su parte, anunció hace un mes su retirada con todos los honores.

Proyecto ProFuturo

Decía John F. Kennedy que "un niño con falta de educación es un niño perdido". Y precisamente por eso Proyecto ProFuturo, el programa de innovación educativa con tecnología impulsado por Fundación Telefónica y la Fundación ”la Caixa” es tan importante. Su misión no es otra que la de reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando una educación de calidad a niños y niñas de entornos vulnerables de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia, incluidos campos de refugiados o áreas de contexto humanitario en Ruanda, Nigeria, Zimbabue, Malaui, Tanzania y Líbano.

Magdalena Brier es la directora general de ProFuturo desde 2019. Pero antes, detentó varias responsabilidades dentro del Grupo Telefónica (donde trabaja desde el año 2000). Entre ellas, la dirección de administración y recursos y la jefatura del gabinete de presidencia de Fundación Telefónica.

Bajo su dirección, ProFuturo se ha posicionado entre los proyectos educativos más innovadores del mundo y ha obtenido reconocimientos tan importantes como el Premio WISE a la Innovación Educativa. También representa a ProFuturo en diversos foros internacionales, como la Cumbre de la ONU sobre la Transformación de la Educación, que tuvo lugar el pasado septiembre en Nueva York.

Magdalena Brier, directora general de ProFuturo. Profuturo

Sólo en 2023, Proyecto ProFuturo contribuyó a introducir metodologías innovadoras para la mejora del aprendizaje en más de 5.000 escuelas alrededor de 39 países del mundo impactando a 342.000 docentes y 1,2 millones de niños y niñas.

Proyecto ProFuturo se dirige a entornos vulnerables y remotos, tanto en zonas urbanas como rurales, que necesitan recursos para mejorar la calidad educativa que reciben niños y niñas. El programa tiene la capacidad de adaptarse a diferentes contextos gracias a su naturaleza digital, lo que permite que pueda implementarse en puntos geográficos tan distantes como la selva amazónica de Brasil o el norte rural de Ghana.

El trabajo en alianza con terceros es esencial para su implementación, por lo que trabaja con otras organizaciones con experiencia a nivel internacional y/o local, así como con los Ministerios de Educación de cada país, en muchos casos. Entre esos socios globales se encuentran la UNESCO, el Comité Español de ACNUR, la Organización de los Estados Americanos, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Save the Children, Teach For All o World Vision.

El programa está presente en 14 países de Latinoamérica, su principal región por volumen de inversión e intervención, gracias a la extensa experiencia y trayectoria de Fundación Telefónica Movistar, el principal socio de Proyecto ProFuturo en esta parte del mundo.