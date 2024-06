Ni Valladolid ni Ávila: esta es la provincia en la que Vox ha ganado las Europeas en más pueblos

Las Elecciones Europeas de este 9 de junio han puesto punto final al maratón electoral que ha protagonizado España en este 2024. Desde que en febrero se celebraran las elecciones gallegas hasta estos comicios continentales, pasando por otras citas como las vascas o las catalanas. Un proceso que algunos partidos como Vox han terminado al alza.

Los de Santiago Abascal registraron un mal resultado electoral en las elecciones generales del pasado 23 de julio de 2023 y este 2024 se presentaba como un año clave para ellos. Tenían la necesidad de registrar un cambio de rumbo en su tendencia alarmista o, de lo contrario, tomarían el rumbo que otros partidos habían transitado antes como Podemos o Ciudadanos.

Sin embargo, la formación patriótica ha aprobado su gran examen cerrando en positivo la maratón electoral de los últimos meses. En cada uno de los comicios de este año han conseguido sumar votantes en una constante tendencia al alza, cerrando estas Elecciones Europeas con 1.671.535 votos.

Este dato supone rozar el 10% de los electores y un crecimiento de 283.000 papeletas respecto a los resultados de 2019. En aquel momento, la formación de Abascal obtuvo tres eurodiputados, los cuales se transformaron en cuatro con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En total consiguió 1.388.681 votos (6,2 %).

Ahora, desgranamos cómo ha sido el voto de Vox en España en estas Elecciones Europeas destacando cuáles han sido los municipios en los que la formación ha ganado las elecciones. Y los resultados indican que las provincias de Huesca, Zaragoza y Burgos son las que cuentan con más municipios donde Vox ha salido vencedor con cuatro cada una.

Los municipios de Vox

Vox ha sacado un resultado ciertamente positivo en estas Elecciones Europeas. Aunque la irrupción del partido Se acabó la fiesta de Alvise Pérez parece haberles restado algo de apoyo, lo cierto es que los de Santiago Abascal han duplicado los números obtenidos en 2019, pasando de tres a seis europarlamentarios.

Por su parte, Se acabó la fiesta ha obtenido tres, lo que hace inevitable pensar que alguno de esos escaños podría haber ido a parar a los de Abascal, aunque ellos consideran que sus votantes no están ahí, si no que son "sectores hipercríticos que no votarían o votarían cualquier cosa". Por ello, les definen como una "extravagancia" propia de este tipo de elecciones.

Vox, que en el contexto europeo forma parte de los acuerdos de los Conservadores y Reformistas Europeos donde hay rostros tan reconocibles Georgia Meloni o Marine Le Pen, ha conseguido obtener victorias hasta en 13 provincias de España, siendo la opción más votada en 31 municipios de nuestro país.

Las provincias que se han llevado la palma han sido Huesca, Zaragoza y Burgos. Los tres territorios cuentan con cuatro pueblos en los que el partido que lideraba Jorge Buxadé ha sido el más votado. Por parte de Huesca se encuentran Santa Cruz de Nogueras, Las Parras de Castellote, Villarluengo y Veguillas de la Sierra.

Jorge Buxadé ha sido el elegido en la formación de Abascal para encabezar la lista de las elecciones al Parlamento Europeo. GTRES

En el caso de la vecina Zaragoza, los pueblos en los que ha ganado Vox son Litago, Embid de Ariza, Villadoz y Velilla de Ebro. Y en el caso de Burgos, los pueblos de Berzosa de Bureba, Fresno de Rodilla, Villaquirán de la Puebla y Jaramillo Quemado han sido los únicos en los que Vox ha ganado estas elecciones.

Además, en España ha habido otras tres provincias con tres pueblos en los que Vox ha sido la fuerza más votada. Una de ellas es Cuenca, que cuenta con las victorias de Olmedilla de Eliz, Huerta de la Obispalía y Fresneda de Altarejos. La segunda es Guadalajara, donde la formación de Abascal y Buxadé ha vencido en Robledillo de Mohernando, Torre del Burgo y Pardos. Y la tercera es Soria, y sus municipios son Recuerda, Velilla de Ajos y Reznos.