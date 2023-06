Un "ejército" de Podemos en las redes presenta a Yolanda Díaz como "enterradora del 15-M"

El acuerdo entre Unidas Podemos y el movimiento Sumar no ha detenido las trifulcas entre ambas formaciones. Al menos, en términos verbales: un "ejército" virtual morado sigue defendiendo en Twitter la obligación de incluir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y acusa a la nueva plataforma de vetar a figuras principales del grupo. Estos soldados de las redes incluso han compartido artículos de opinión del medio fundado por Pablo Iglesias donde se sugiere que Yolanda Díaz es hija del "franquismo sociológico".

Azuzados en ocasiones por los propios líderes de Podemos, miles de usuarios replican textos u opiniones contra la iniciativa liderada por la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda. Los dardos alcanzan a otros nombres, como Íñigo Errejón, Alberto Garzón o Mónica García. Sus nombres llegan a ser tendencia y recuerdan a campañas pasadas, como aquel asedio a uno de los creadores de Podemos con la etiqueta 'Así no, Íñigo'.

"Yo no voy a votar a nuestros verdugos. Esto no es el ejército, bajo ninguna circunstancia voto a Yolanda Díaz, que ha vetado y defenestrado a Irene por ambición narcisista, ni a Errejón, ni a Mónicabono. Cuando digo que prefiero morir de pie lo digo en serio. Luego no lloréis", escribía una usuaria. "Lo primero que hizo Errejón al fundar su partido fue incluir en sus Estatutos la prohibición de corrientes internas, no fuera que alguien le hiciera a él lo que él le hizo a Podemos. Estos dos sinvergüenzas de traiciones saben un rato", apunta otro, por poner dos ejemplos.

No entiendo por qué algunos compañeros de izquierdas han criticado el excelente artículo de Raúl Solís para Canal Red en el que cuenta grandes verdades sobre la deriva de la izquierda silenciosa actual dirigida por Yolanda Díaz.

Dentro de las decenas de opiniones individuales que rondan por internet (y que no dejan de ser eso: opiniones más o menos anónimas dentro del universo digital), el domingo tuvo relevancia un artículo escrito por el periodista Raúl Solís en Canal Red y titulado 'El entierro en directo del 15M'. En él, el autor asegura que "Sumar supone de facto enterrar al muerto y aceptar que los enemigos de la democracia han derrotado a aquellos jóvenes ilusos que lo querían cambiar todo y que gritaban ‘no nos representan".

"Sumar ya es una coalición. Aunque el relato publicado es de ilusión, la realidad es de resignación. Vuelven los vetos, las negociaciones a puerta cerrada, la izquierda aristocrática, el hablar bajito para que no se enfaden los que mandan, aceptar que el poder marque los límites de lo posible y los viejos aparatos", adelanta el escrito, que se ha movido por la esfera virtual acumulando algunas alabanzas y bastantes críticas.

Su postura, según reza el subtítulo, es que "ha vencido" la izquierda de "los Clinton de provincias", la que tiene "fobia a ser confundida con lo popular". "Ni las derrotas ni las victorias son definitivas, pero de momento ha ganado el 15-M clasemediero, los hijos de los altos funcionarios del felipismo que se hicieron revolucionarios no porque sintieran que era injusto que la limpiadora de su casa no tuviera derechos, sino porque el sueño aspiracional que le habían prometido sus padres no se iba a poder cumplir por el colapso del neoliberalismo", añade Solís.

"Yolanda Díaz, que es militante del Partido Comunista de España desde su juventud, representa una izquierda que ha aceptado la derrota impuesta por el Estado del 78, la coalición de los poderes judicial, mediático y económicos puestos al servicio de salvar España de cualquier opción que pretenda abrir el candado de las imposiciones que el franquismo dejó a fuego en la Transición", anota más adelante.

"Las mujeres, y las feministas en particular, somos "las peor valoradas" históricamente, mentalmente, una peor valoración torera, de chascarrillo y hostia con la mano abierta"

Otra de las menciones a Díaz, un poco más adelante, se refiere a sus referentes familiares. La ministra de Trabajo, indica, "no es la hija de un mozo de mudanzas, sino la hija de un dirigente de las CCOO de Galicia". "CCOO, con sus muchos defectos y muchas virtudes, representa por excelencia lo que se ha venido en llamar 'franquismo sociológico", sentencia, dando por hecho que "han perdido los ilusos del 15-M que soñaron con querer cambiarlo todo" y asegurando que "el viejo mundo ha regresado, el pueblo siempre vuelve y llenará de nuevo las plazas para volver a señalar con nombres y apellidos a quienes fabrican la injusticia y también a la izquierda que es funcional a la derecha".



Pero no ha sido lo único que ha agitado las redes el primer fin de semana desde que se inscribió el Movimiento Sumar. Desde algunas cuentas de perfiles cercanos a Podemos se movió una noticia falsa sobre Alberto Garzón. En el artículo se sugería que el objetivo de Garzón no era dar un paso atrás, tal y como anunció hace unos días -cuando optó por retirarse de la primera línea política y no concurrir a las elecciones- sino tener un "año sabático" y convertirse en eurodiputado. Hipótesis sin verificar que muchos utilizaron para despreciar a Sumar.

Un ejército de soldados tuiteros, de los que se dicen en guardia frente a los medios y sus mentiras, anda difundiendo un bulo que asegura que continuaré en política institucional.



Mirad, es sencillo: hay vida más allá de los cargos públicos.



Mi opinión: los dirigentes nos debemos a los proyectos colectivos

"Un ejército de soldados tuiteros, de los que se dicen en guardia frente a los medios y sus mentiras, anda difundiendo un bulo que asegura que continuaré en política institucional. Mirad, es sencillo: hay vida más allá de los cargos públicos. Mi opinión: los dirigentes nos debemos a los proyectos colectivos, y hay momentos en los que tras un desgaste acumulado (en mi caso 12 años) ya contribuimos menos que otros compañeros", respondía el ministro, argumentando que era su decisión y pidiendo respeto. "Dejad de intoxicar y dejadme en paz", clamaba.



Hasta Pablo Iglesias se ha sumado a esta horda crítica con Sumar. Aparte de publicar este sábado un manifiesto a favor de Montero en el diario 'Ctxt', el domingo ha enlazado un artículo de Cristina Fallarás que ha catalogado como "valiente". En él, la escritora habla de la lucha feminista y de las reacciones en su contra. Esa respuesta "vengatíva" está "en Feijóo asegurando con soltura y gracejo que desaparecerá el ministerio de Igualdad y echará abajo la ley Trans y la ley del 'solo sí es sí'. Está, finalmente, en la desaparición de cualquier rastro de Montero y el equipo de Igualdad en las listas de la izquierda". "Ahí va nuestro castigo. No ha hecho más que empezar", concluye.

Echenique y las listas

Todo esto ocurre, además, el mismo día en que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, publica un comunicado donde explica por qué no va a las elecciones. En él asume que el acuerdo electoral con Sumar es "la decisión más correcta en el momento más difícil", pero denuncia un "duro golpe" que se ha querido dar a la formación morada en la negociación.

Echenique señala vetos explícitos como el "perpetrado contra la ministra de Igualdad (Irene Montero) que más avances feministas ha conseguido en la historia de la democracia" e indirectos: "El equipo negociador de Sumar dejó claro desde el primer día que era absolutamente imposible que Podemos pudiera encabezar la lista por Zaragoza". "El único puesto por el que tenía sentido que yo pudiera concurrir y el único escaño con probabilidades de salir en Aragón el 23 de julio", justificaba.

Por qué no voy en las listas

Siempre ha estado Echenique "a disposición del proyecto colectivo, de lo que decida colectivamente Podemos". Pero en este caso, reitera que la decisión de que ni Montero ni él vayan en las listas "no la ha tomado Podemos" y "ha sido impuesta externamente". Más leña al fuego a este asalto digital que no es a los cielos, sino a sus nuevos compañeros terrenales.



