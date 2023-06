Lecturas de funeral en la Ejecutiva de Podemos: "Hemos perdido, pero Yolanda no ha ganado"

En Podemos, días después de tomar la decisión de concurrir a las generales del 23-J bajo el paraguas de Sumar, empiezan a sacar conclusiones. La lectura, a estas alturas, es de funeral. "¿Hemos perdido? sí, pero ¿Yolanda ha ganado? no", concluyen en la cúpula del partido, como asimilando una muerte en la que, al menos, morirán matando.

La clamada unidad de la izquierda, para el entorno de Ione Belarra, queda seriamente comprometida con la negociación de estos días, basada principalmente en las "sillas" y no en el "programa". Según reprochan fuentes próximas a los mandos morados, "los vetos y las posiciones imposibles" en las listas han "rematado" las posibilidades que había de recuperar el aliento tras el 28-M.

Según las citadas fuentes, en la recién estrenada confluencia "la situación es de ruptura real". El análisis es que sí "querían sumar a los votantes de Podemos", a estas alturas el escenario se presupone difícil. Sobre todo cuando la oferta a los electores en una lista por Madrid es "votar a Errejón" pero, al mismo tiempo, "no dejan votar a Irene".

Otra fuente próxima a la cúpula morada, centra su crítica con lo que sucede en otro territorio. "¿Y los que votan en Zaragoza? ¡No pueden votar a nadie de lo que fue Unidas Podemos, Yolanda ha entregado la lista la Chunta...! ¿Y cuántos votos tuvo la Chunta en su mejor día?", se pregunta para después vaticinar que el batacazo será "tremendo".

El resumen de todas las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL es que la todavía vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo sacará un resultado inferior al que obtuvo "en su peor día" el antaño líder de Podemos, Pablo Iglesias. Es decir, la sitúan, como mucho, con una treintena de escaños en el Congreso. "La muerte de Podemos se va a quedar efímera", sentencian.

"Fin de temporada inigualable"

Este sábado, el líder en la sombra de Podemos expresó su opinión sobre el acuerdo con Sumar. En un artículo publicado en Ctxt, cargó duramente contra Yolanda Díaz por excluir a la ministra de Igualdad, Irene Montero. A su juicio, con este movimiento, estaba regalando a sus "enemigos un fin de temporada inigualable".

Como si quisiera desmovilizar a los votantes morados para que no apoyen a la candidata de Sumar, Iglesias apuntó al "error político" de vetar a su pareja sentimental. "Es posible", escribió, "que no sea consciente aún" de la trascendencia de esta decisión. Por ello, insistió en que "está a tiempo de rectificar" y agregó: "Me consta que incluso personas de su propio entorno que en nada simpatizan con Podemos tratan de advertirle".

“Ojalá Yolanda escuche a quienes le están diciendo que rectifique. Ojalá escuche a los que le dicen que está decepcionando a demasiada gente a cambio del buen trato que hoy le siguen dispensando los medios. Esos medios ven cumplido su objetivo” Escribo https://t.co/CgpDq1JSrH — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) June 10, 2023

Mientras tanto, desde la flamante coalición de Yolanda Díaz se insiste en que no hay opción de renegociar nada con Podemos, ni la presencia de Montero en ninguna candidatura para el 23-J. Para la líder de Sumar, las listas están cerradas y así lo evidenció el propio Podemos al plasmar su firma en el acuerdo del pasado viernes.

Este sábado, la responsable de organización del partido morado, Lilith Vestrynge, urgió por enésima vez a Sumar a rectificar el "error político de manual" que supone el "veto" a su compañera, Irene Montero. "Manda un mensaje muy peligroso a la sociedad", opinó.

"Quedan nueve días para rectificar, esperamos que ojalá lo consideren", insistió la dirigente morada en una declaración ante la prensa en la plaza de las Cortes, donde ha precisó que Podemos se presentará a las elecciones generales del 23 de julio con la formación liderada por Yolanda Díaz porque "cualquier otra cosa sería ponérselo fácil a la derecha y la ultraderecha"

