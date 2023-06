Pablo Iglesias: "Yolanda regala a nuestros enemigos un final de temporada inigualable"

Pablo Iglesias no ha tardado en opinar sobre el acuerdo de Unidas Podemos y Sumar. El exlíder de la formación morada ha criticado a Yolanda Díaz por excluir a Irene Montero, ministra de Igualdad y pareja sentimental del político. "Regala a nuestros enemigos un fin de temporada inigualable", ha sentenciado.

Iglesias no se anda con rodeos. Desde la primera frase ya apunta al "error político" de Díaz "imponiendo su veto a Irene Montero". "Es posible", escribe, "que no sea consciente aún". "Está a tiempo de rectificar", anota en el artículo publicado por el diario Ctxt, "y me consta que incluso personas de su propio entorno que en nada simpatizan con Podemos tratan de advertirle".

Según el antiguo vicepresidente del Gobierno y excandidato a la Comunidad de Madrid, Díaz "está comprometiendo sus propios objetivos al asumirse a sí misma como ejecutora final de una violenta campaña orquestada desde los más siniestros aparatos de las derechas mediática, judicial y política". "Ojalá", añade, "escuche hoy a quienes le están diciendo que rectifique".

[A Pablo Iglesias solo le quedan "ganas de llorar": Podemos llega moribundo al 23-J tras diluirse el 28-M]

"Ojalá escuche a los que le dicen que está decepcionando a demasiada gente a cambio del buen trato que hoy le siguen dispensando los medios", continúa. Habla Iglesias de "esos medios" que "ven cumplido su objetivo de sacar a Irene Montero de las instituciones".

"No pueden disimular su entusiasmo al verla sacrificada por los partidos a los que Podemos llevó al gobierno y por la vicepresidenta cuyo nombramiento propuso al presidente quien esto escribe, que es además la pareja de Irene Montero", puntualiza el exlíder de Podemos.

“Ojalá Yolanda escuche a quienes le están diciendo que rectifique. Ojalá escuche a los que le dicen que está decepcionando a demasiada gente a cambio del buen trato que hoy le siguen dispensando los medios. Esos medios ven cumplido su objetivo” Escribo https://t.co/CgpDq1JSrH — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) June 10, 2023

Es "lógico", afirma Iglesias, "que nuestros enemigos disfruten". "Yolanda les regala un final de temporada inigualable", apostilla, calificando de nuevo como "error político" que puede comprometer las "cada vez más escasas opciones" de "evitar un gobierno del PP y de su escisión ultra", más allá del "valor cinematográfico y novelístico de las venganzas y miserias de la izquierda española".

"Acierta Podemos al explicar con claridad que la decisión de Yolanda es un error y al pedirle que reflexione en los días que quedan y que rectifique. Acierta también al no comprometer la unidad electoral con Sumar", continúa el fundador del partido.

[Sánchez dice que lo tiene "todo" para ganar el 23-J pero elude cualquier autocrítica sobre el 28-M]

Por "muy humillante" que sea la imposición de excluir a "varios de tus principales activos políticos", agrega, mencionando a Echenique, o que "los puestos ofrecidos en unas listas sin primarias sean también un desprecio a lo que Podemos representa", existe una "urgencia" de evitar la "llegada de los bárbaros".

Defiende Iglesias que para la izquierda "es indudable" que son las elecciones "de Sumar y de Yolanda". También esgrime que "es obvio" que "la clave" del "éxito" es "dejar claro que son una izquierda muy diferente a Podemos" teniendo que "matar políticamente a Irene". Sin embargo, cree que Díaz está "imponiendo su visión sin contemplaciones, confiada quizá en los apoyos mediáticos".

"Se equivoca al hacerlo. Para ganar el poder en la izquierda no hacía falta golpear así a una figura crucial de la izquierda y del feminismo que ha demostrado algo poco frecuente en política y necesario para la izquierda: valentía. Yolanda aún está a tiempo de rectificar. Ojalá lo haga", culmina Iglesias.