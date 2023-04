Malestar en Zarzuela con Juan Carlos: “No querían que fuese a las regatas, le pidieron discreción”

Seguro que cuando Felipe VI pensaba hace diez años en cómo sería su reinado, nunca imaginó que su propio padre iba a ser su mayor pesadilla a la hora de reinar.

A pesar de estar exiliado a más de 8.000 kilómetros de distancia, en Abu Dabi, Juan Carlos I sigue desafiando y poniendo en aprietos al actual jefe del Estado. Esta vez, sin hablar si quiera con su hijo para comunicárselo, ha hecho llegar a los medios de comunicación -vía amigos- su intención de viajar a España el próximo 19 de abril y más concretamente a Sanxenxo, Pontevedra, para participar en las regatas junto a la tripulación del Bribón.

“No solo no lo ha comunicado, ya que es cierto que permiso no tiene que pedir, sino que se ha saltado las peticiones que se le hicieron cuando en mayo del año pasado montó el circo que montó: que no acudiera nunca más a la localidad gallega, que si quería volver no había problema, pero que era aconsejable que buscara un lugar más discreto: Zarzuela si quería visitar Madrid o cualquiera de las muchas fincas que tienen los amigos que todavía le quedan, ya sea en Toledo o en Extremadura. Pero vamos, que hace lo que le da la gana. Ahora veremos la que lía y cómo se soluciona”, confirman a este periódico fuentes cercanas al equipo de Felipe VI.

En su última visita a España, el 23 de mayo de 2022, Juan Carlos sí comunicó a su hijo su intención de pisar suelo español, pero comentó que su idea era volar en vuelo regular hasta Vigo. Zarzuela se llevó una enorme sorpresa cuando aterrizó en un avión privado en Oporto, Portugal.

Tras el revuelo con prensa y público que se montó los dos siguientes días durante la regata en el Club Náutico de Sanxenxo, el Rey le pidió a su padre una reunión en Madrid, en Zarzuela, para hablar de lo que había ocurrido. Tras cinco horas reunidos, en los que se vendió una supuesta comida con toda la familia real reunida, menos la infanta Cristina, Juan Carlos regresó a su exilio en Abu Dabi.

“Pero nadie cuenta con que esto se vaya a repetir, no hace ni caso, ¿qué sentido tendría?”, cuentan las mismas fuentes.

El padre de Felipe VI tiene previsto viajar a Londres el lunes que viene. Allí ha sido invitado a un almuerzo en privado con Carlos III. El miércoles 19 aterrizará en Vigo para alojarse en la casa de su amigo Pedro Campos y el domingo 23 regresará a Abu Dabi.

Juan Carlos se ha prodigado en apariciones internacionales sin ningún tipo cortapisas. Desde que pisó suelo español en mayo de 2022, ha estado, en el mes de septiembre, en los funerales de Isabel II de Inglaterra, invitado con su esposa, la reina Sofía, en Londres.

El pasado mes de enero se desplazó a Atenas para acudir al funeral y entierro de Constantino de Grecia, su cuñado y amigo, donde -sin que Zarzuela pudiera controlarlo- se filtró una imagen de Felipe VI besando a su padre de forma cariñosa. Y su último viaje a Europa tuvo lugar en febrero, cuando el escritor Mario Vargas Llosa le invitó al acto de su ingreso en la Academia Francesa y al día siguiente mantuvo una cena privada en el Palacio del Elíseo con el presidente francés, Emmanuel Macron.

“Esa velada con Macron le ha dado fuerza para esto y mucho más. Ahora le invita Carlos III de Inglaterra a una comida privada, a ver quién es el que se atreve a decirle que no puede venir a España, si va del Elíseo a Buckingham sin ningún problema. El Rey le ha dicho que puede venir cuando quiera, faltaría más, pero de forma discreta”, añaden las fuentes.

Durante la tarde del lunes, fuentes no oficiales de Zarzuela mantuvieron conversaciones con los periodistas que habitualmente cubren los temas de la Jefatura del Estado para comentarles que no sabían nada del próximo viaje del padre de Felipe VI y que se habían enterado por los medios de comunicación. Dejaban claro así que el Emérito es un hombre libre que puede hacer lo que desee, con derecho a ir dónde le plazca.

Y eso es un hecho: no hay ningún obstáculo legal que le impida a Juan Carlos moverse libremente. Han sido archivadas las diligencias indagatorias de la Fiscalía sobre irregularidades con Hacienda y la demanda civil por acoso que le interpuso Corinna Larsen en los tribunales británicos ha quedado en el limbo de si este se produjo antes o después de perder su inmunidad como Rey.

“El problema es que al Gobierno no le hace ninguna gracia que venga por España como si fuera un turista VIP, sus socios de gobierno vuelven a presionar con el mismo tema y las elecciones están a la vuelta de la esquina”, concluyen las fuentes consultadas.

