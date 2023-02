Los audios que salpican a más diputados en el 'caso Mediador': "Mesa para 15. Sólo personas del PSOE"

La aparición de nuevos audios en el marco del caso Mediador salpican a más diputados del PSOE con la trama de presunta extorsión a empresarios. Los mensajes intervenidos a los que ha tenido acceso este periódico revelan la existencia de una segunda reunión entre parlamentario detenido, Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Tito Berni), otro compañero socialista del Congreso y Antonio Navarro Tacoronte (El Mediador), el hombre que hacía de intermediario entre la esfera política de la organización criminal y los empresarios que buscaban favores a cambio de mordidas.

En las reuniones de la trama, celebradas en lujosos restaurantes y rematadas en clubs de alterne y hoteles discretos, no faltaba la cocaína, las prostitutas, las copas y las cenas en los locales más selectos, casi siempre a cuenta de los empresarios para favorecer a los políticos. En uno de los informes del sumario, investigado por la titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Tenerife y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, figura la transcripción de un audio que señala una de esas reuniones.

Es jueves 24 de septiembre de 2020. Navarro Tacoronte envía a través de Whatsapp una nota de audio a Antonio Bautista Prado (El Curilla), uno de los empresarios investigados por la jueza instructora. En el archivo, el intermediario le detalla los planes que tiene para esa noche:

—Antonio, descansa. Yo estoy saliendo del hotel a buscar a Bernardo y a otro diputado que viene hoy, que me va a presentar él, que está en la Comisión de la Energía [sic]. Y nada, vamos a ir a cenar y rapidito para casa que yo mañana ya estoy en destino, eh. Pues ya mañana nos hablamos, ¿vale?

Configuración de la presunta organización criminal según los investigadores. EL ESPAÑOL

En realidad, no existe la "Comisión de Energía" a la que se refiere Navarro Tacoronte, pero diversas fuentes cercanas a la investigación apuntan que podría tratarse o bien de la comisión de Transición Ecológica o bien de la de Industria y Turismo, ambas vigentes en la Cámara Baja durante los hechos.

No es el único archivo que habría puesto a los investigadores sobre la pista de más conexiones políticas de los investigados. En otra grabación presente en el sumario del caso al que ha podido acceder EL ESPAÑOL Taishet Fuentes, que fue director general de Ganadería del Gobierno de las Islas Canarias hasta ser destituido el pasado 2022, conversa con Navarro Tacoronte acerca de uno de los ganaderos implicados.

La fecha de esta reunión es el 26 de noviembre de 2020. Taishet Fuentes indica ese día a El Mediador qué tiene que hacer para convertir las granjas en ecosostenibles. Se refiere, en concreto, a las instalaciones de Julián de Santa Bárbara Pérez Alonso, un empresario de Fuerteventura dedicado al queso y demás productos lácteos. En paralelo, el alto cargo del Gobierno canario adelanta que tratará de facilitar el proceso con una serie de gestiones. El Mediador le responde que espera a su llamada.

—Yo voy a ver a Julián, y de lo que tú me digas, hablo yo con Transición Ecológica, ¿vale?, dice Tacoronte.

La noche en el Ramsés

Otro de los episodios que salpica a parlamentarios socialistas es la cena en el restaurante Ramsés, un exclusivo espacio en el centro de Madrid que también funciona como sala de fiestas. La reunión del grupo, celebrada un mes antes, congrega a un número todavía mayor de diputados.

Nos situamos en el miércoles 21 de octubre de 2020. El Mediador realiza una reserva para 15 comensales, todos ellos parlamentarios del PSOE, y recibe una confirmación por WhatsApp. Acto seguido le escribe a su socio, el también diputado Fuentes Curbelo (Tito Berni) esa misma mañana, horas antes del encuentro, y le advierte que el local cerrará a las 23 horas, debido al toque de queda:

—Háblame desde que puedas, que ya está todo preparado y cerrado. A las nueve de la noche en el Ramses. Mesa para 15 personas. Solo del Partido Socialista. No pueden entrar los de Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes, ni toda esa gente extraña. Te cuento. Me van a pasar un menú si quieres pasárselo a los compañeros. El menú de cena y las copas, ¿vale? Porque ustedes van a salir cansados, no va a dar tiempo de cenar y el Ramses a las 11 cierra las puertas. Ya tengo reservado dentro del Ramses tranquilamente para 15 personas, solo para nosotros y me van a pasar un menú. Yo te lo paso a ver qué les interesa. Si les interesa se podría cenar allí, y las copas allí. Sobre decirte que tu comida, la de Antonio y la mía van a cargo de las empresas, ¿vale? Un abrazo grande.

Sigue la preparación de la cena. Minutos después, Fuentes Curbelo insta a El Mediador a que le pase el presupuesto: 60 euros cada invitado. Al enterarse, se enfurece y se lo recrimina –"¿Ese menú no está un poco alto?"–. Tacoronte lo tranquiliza diciéndole que baja el precio a 40 euros por cabeza, que la cantidad restante sería abonada, presuntamente, por una de las firmas de la trama. Le explica que van a estar muy tranquilos en ese local:

—Bueno, pues, hombre, es el Ramses, ¿vale? Es el Ramses. Yo lo veo bien de precio. 60 euros con todo lo que tenemos, y tenemos ahí al Adrià ese, o al viejo ese haciéndonos la comida, al Arzak ese allí, haciéndoos la comida a nosotros [...]. El reservado está de puta madre. Tranquilidad total. Hay unos biombos puestos. Nadie tiene acceso a nosotros y hasta la hora que queramos, ¿vale? ¿Me explico? Nadie va a poder acceder a nosotros, ni fotografías ni rollos raros, ¿vale? Tranquilo.

La reserva en el Ramsés, otra cena de la trama y una noche de juerga en el hotel. EL ESPAÑOL

Silencio en el Congreso

A día de hoy sigue siendo un enigma quiénes fueron los otros 14 miembros del PSOE que acudieron a aquella cena junto al llamado Tito Berni. Por el momento, en el partido se ha interrogado a los representantes en el Congreso que podían tener algún tipo de relación con cualquiera de los implicados o saber algo más del caso, sin respuesta.

Fuentes del PSOE sí reconocen que varios compañeros han cenado con Fuentes Curbelo, un diputado relativamente apreciado dentro del grupo parlamentario. Las mismas fuentes enmarcan las reuniones dentro de la normalidad y admiten la cena en el Ramses en octubre de 2020: "Y sabemos que ha habido cenas con otros, pero eso no significa que haya sobornos", indican.

Por el momento, las fuentes consultadas señalan que se ha pedido precaución y "cuidado a los diputados", sobre todo en lo que se refiere a determinados comportamientos como los que se advierten en las imágenes que han aparecido en los últimos días.

El caso Mediador ha destapado una red dedicada presuntamente a extorsionar a dueños de compañías de las Islas Canarias y de la Península Ibérica. Los cabecillas de la trama se organizaban presuntamente para cobrar mordidas a otros dueños de empresas a cambio de ser favorecidos por la administración autonómica canaria.

El general, uno de los empresarios (Bautista Prado) y el mediador, Tacoronte. EL ESPAÑOL

Entre los principales implicados hay un general retirado de la Guardia Civil, el único en prisión. Tanto él como otros implicados exigían mordidas de unos 5.000 euros de los dueños de otras empresas que querían recibir favores desde la administración pública. La presunta "organización criminal" se relacionaba con estos empresarios para obtener de ellos "pagos en concepto de comisiones por darle visos de realidad a sus proyectos comerciales".

Los investigadores detallan que las comisiones se plasmaban en forma de "pagos de restaurantes, establecimientos hoteleros, vuelos, tarjetas correos prepago Mastercard e incluso dinero en metálico". Estas comidas tenían lugar en lujosos restaurantes de Madrid, y terminaban en clubs de alterne y hoteles de la capital.

Tres instantes de las juergas de los investigados en el caso Mediador. EL ESPAÑOL

En ellas, como demuestra el sumario, no faltaba la cocaína, las prostitutas, las copas y las cenas en los locales más selectos. Casi siempre pagaban los empresarios.

La selección de las prostitutas era algo que estaba a la orden del día en las conversaciones de los investigados. Tanto el socialista Fuentes Curbelo como el resto de cabecillas de la red delictiva compartían datos de las mujeres en cuestión, escogiendo a las que iban a contratar para sus noches con los empresarios implicados en la trama.

"Pásame el catálogo", decía el parlamentario del PSOE. "Baja. Están aquí en la puerta del hotel conmigo. Están tremendas. Ya vamos para arriba los cuatro". Esta última frase figura en el sumario a nombre de su sobrino, Taishet Fuentes.

Los puros que uno de los empresarios regaló al general. EL ESPAÑOL

