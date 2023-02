Los whatsapp del diputado del PSOE del 'Mediador' escogiendo prostitutas: "Pásame el catálogo"

Seleccionar prostitutas para una de sus juergas era algo que estaba a la orden del día en las conversaciones de los investigados en el Caso Mediador. Un de los interesados en ello era Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, también conocido como don Bernardo, hasta hace solo unos días parlamentario del PSOE en Congreso de los Diputados.

Tanto él como el resto de cabecillas de la red delictiva compartían datos de las mujeres en cuestión, escogiendo a las que iban a contratar para sus noches con los empresarios implicados en la trama. Noches interminables que pagaban los dueños de esas compañías, que esperaban obtener del diputado socialista Fuentes Curbelo y sus cómplices contratos públicos y otras dádivas a cambio de jugosas comisiones.

Según uno de los informes del sumario, consultado por EL ESPAÑOL, solían subir a las prostitutas a la habitación de un hotel en el centro de Madrid próximo a la Puerta del Sol, situado a escasos minutos de la Cámara Baja, en el que se hospedaban cada vez que viajaban a la capital. En ocasiones, indica el informe, eran los empresarios pagaban los servicios de las prostitutas.

-¿Esprintes para hoy? Paga Alberto, dice Navarro Tacoronte, el llamado mediador de la trama.

-Pásame el catálogo, responde el diputado Fuentes Curbelo.

A continuación, Tacoronte le remite fotografías de varias prostitutas en el chat de whatsapp.

El sumario está plagado de referencias a escenas similares, imágenes con las prostitutas en las habitaciones de los hoteles o en clubs de alterne de Madrid.

"Esta es nicaragüense"

En otra conversación de principios de 2021, el diputado Fuentes Curbelo escribe al mediador por whatsapp, de nuevo para contratar los servicios de alguna mujer que ejerce la prostitución. Ambos comparten varias imágenes de dichas mujeres y el diputado dice a su socio:

-Ya me dirás cómo van a venir esas muchachas.

Fajos de billetes para los pagos a los miembros de la trama. EL ESPAÑOL

Tacoronte le responde con un audio, a lo que el parlamentario replica: "Pues la muy es la paraguaya! Domi! Antonio, la paraguaya es la que ha estado conmigo. Se llama Domi. Si no, esta que es nicaragüense", dice, comentando otra de las imágenes.

El caso Mediador ha destapado una red dedicada presuntamente a extorsionar a dueños de compañías de las Islas Canarias y de la Península. El supuesto funcionamiento delictivo de la trama descrita comienza, según uno de los documentos del sumario, en el mes de septiembre de 2020. Finalizaría un año después, cuando uno de los empresarios advirtió que a pesar de haber efectuado diversos pagos "no veía prosperar el resultado prometido para su empresa".

Otro de los imputados en la trama es el general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Los investigadores detallan que las comisiones al general se plasman en forma de "pagos de restaurantes, establecimientos hoteleros, vuelos, tarjetas correos prepago Mastercard e incluso dinero en metálico".

La "organización criminal" se relacionaba con diversos empresarios para obtener de ellos "pagos en concepto de comisiones por darle visos de realidad a sus proyectos comerciales".

El mediador y uno de los empresarios, de visita en el Congreso de los Diputados. EL ESPAÑOL

También cobraban supuestamente por retrasar la llegada de sanciones a esas mismas compañías. Una de las conversaciones captadas por la Policía Nacional, que también participa en la investigación, apuntan en esa línea. El que habla es Tacoronte, el mediador, con uno de los empresarios:

—Pero vamos a lo malo. Es hoy la primera vez que me vas a escuchar hablar malamente, no sabemos qué puede pasar. Tú me dices: ¿esto está garantizado? Yo te puedo decir hoy que sí. ¿Y si pasa algo en el Gobierno, qué hacemos? ¿Te bloqueaste? No, plan B. Las subvenciones, que sí están garantizadas, ¿vale? Yo llevo pagándole putas a Juan Bernardo [Fuentes Curbelo] cada vez que viene a Madrid, todos los días. Mil euros, mil euros, mil euros... Esto es para que tú lo sepas. Que siempre me has preguntado, ¿por qué tienes tanto dinero? Pues ahí lo tienes. Y te lo justifico, ¿eh? A veces me gasté mil euros, los mil que traje de Canarias, que eran para lo que yo quisiera, fueron pagados por mí".

El mediador viajaba Tacoronte cada 15 días a Madrid. Se hospedaban siempre en el mismo hotel. De vez en cuando visitaba el Congreso de los Diputados. Se hacía fotos dentro, con empresarios a los que se llevaba de tournée. Más tarde almorzaban y continuaban el resto del día de fiesta. "3.000 y 5.000 euros" cada noche. Muchas de ellas, como se comprueba en las imágenes presentes en los informes policiales, en un club de alterne llamado Sombras, en el barrio de El Viso, uno de los más caros de la capital.

"No estamos cometiendo ningún delito, pero estamos sobornando", decía el mediador en uno de los mensajes que obran en el sumario. Al mismo tiempo, otro de los investigados en la trama, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, alias 'Papá', el único que permanece en prisión, se llevaba a los empresarios a la sede del Instituto Armado en la calle Guzmán El Bueno. Era parte de la estrategia de darles confianza para que aflojaran el bolsillo y les proporcionaran las presuntas mordidas que estaban buscando a cambio de futuros favores.

"Otros cargos políticos"

Los investigadores de la Policía Nacional cierran uno de sus informes asegurando que han detectado más empresarios y ganaderos que habían pagado a esta organización. Y dejaban caer una afirmación de lo más severo:

"Existen serios indicios de que otros cargos políticos estarían ayudando y, a su vez, sirviéndose de la organización. Algunas de estas personas ya se divisan en los informes de conversaciones adjuntos. Sin embargo no se ha podido ahondar hasta el momento en su papel en la trama investigada, debido al alto volumen de material pendiente de análisis".

Tres instantes de las juergas de los investigados en el caso Mediador. EL ESPAÑOL

Así de deja entrever también en un audio que el mediador envía a uno de los empresarios investigados, en el que le comenta que la cita con el diputado socialista Fuentes Curbelo está concertada, y que sus "negociaciones" van en la dirección deseada por el empresario:

-"Ya está todo arreglado significa con el Ministerio, con el otro y con el de la moto, hermano".

